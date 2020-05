Ausilio (Inter) dice que Lautaro solo se irá si pagan su cláusula

EFE/EPA/CESARE ABBATE/Archivo

Roma, 28 may (EFE).- Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán, aseguró este jueves que pagar los 111 millones de euros previstos por la cláusula de rescisión es la única manera para que el argentino Lautaro Martínez se vaya del club milanés este verano.

"Nosotros contamos con Lautaro, es un valor importante para el club. Y no hay que olvidar que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. El Inter no se separa de sus mejores jugadores, sino se queda con ellos y se refuerza en el mercado. Esto vale también para Lautaro", afirmó Ausilio en la televisión italiana "Sky Sport".

"No queremos venderle y hay una cláusula de rescisión. La única posibilidad que existe hoy para ver al jugador lejos del Inter es precisamente pagar la cláusula", concluyó.

Lautaro Martínez, de 22 años, marcó 16 goles en 31 partidos este año y muchos grandes clubes de Europa, entre ellos el Barcelona, están interesados en hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña.

El delantero argentino ya se lució este año con un golazo precisamente en el Camp Nou, en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.