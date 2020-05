Asados en el jardín: Cómo Johnson relajará el confinamiento

(Bloomberg) -- El Reino Unido comenzó a levantar gradualmente las restricciones de confinamiento en el país; como permitir que grupos de hasta seis personas se reúnan al aire libre y que la gente haga asados en sus jardines (siempre que las personas mantengan el distanciamiento social y se laven las manos).

Estos son algunos de los cambios más recientes:

Reuniones

A partir del 1 de junio se permitirá que hasta seis personas se reúnan al aire libre, siempre que quienes viven en distintos hogares respeten las normas de distanciamiento social. Las personas también podrán reunirse en jardines y otros espacios privados al aire libre, pero no podrán reunirse en las casas de los demás.

“Estos cambios significan que amigos y familiares pueden comenzar a reunirse con sus seres queridos, tal vez ver a ambos padres a la vez o a ambos abuelos a la vez”, dijo el primer ministro, Boris Johnson. “Sé que para muchos este será un momento muy esperado y alegre”.

Escuelas

A partir del lunes, regresarán a sus actividades los niños que asisten a guarderías y otros establecimientos preescolares para niños de entre 1 y 6 años. El 15 de junio, las escuelas secundarias comenzarán a permitir cierto tiempo de encuentros en persona para estudiantes de entre 10 y 12 años.

Comercio minorista

Las tiendas al aire libre y las salas de exhibición de automóviles abrirán a partir del lunes. El 15 de junio, el Gobierno planea permitir la apertura de otros minoristas no esenciales, siempre y cuando hayan acondicionado sus tiendas para hacerlas seguras y la propagación del virus permanezca bajo control.

“Sabemos que si las tiendas imponen las normas de distanciamiento social, como lo exigen nuestras pautas de seguridad contra el COVID, es menos probable que el virus se propague”, dijo Johnson.

