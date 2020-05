Argentina impulsa una reforma de ley de Inteligencia debido a denuncias de espionaje

Vista general del Senado Argentino en Buenos Aires (Argentina). EFE/Fabián Mattiazzi/Archivo

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo este miércoles que convocará a una comisión con vistas a reformar la ley que regula el sistema nacional de Inteligencia, un anuncio que se produce en medio de denuncias por presuntas maniobras de espionaje a políticos y periodistas durante la Administración de Mauricio Macri (2015-2019).

Según informaron fuentes oficiales, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ultimaron hoy los detalles de la convocatoria a la comisión para la reforma de la ley de Inteligencia Nacional.

La comisión deberá convocar a representantes de instituciones de la Administración pública y del Poder Legislativo e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo de la AFI.

El objetivo es que la comisión realice una revisión integral de las "bases jurídicas, orgánicas y funcionales" del sistema de Inteligencia argentino con vistas a elevar al Parlamento un proyecto de ley de reforma y actualización integral del sistema de Inteligencia en un plazo de 120 días.

La decisión de convocar a esta comisión se da en medio de denuncias sobre supuesto espionaje durante el anterior Gobierno.

DENUNCIA

Este martes la AFI presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas, sindicalistas y policías y pidió que el expresidente Mauricio Macri y el exdirector de la Agencia de Inteligencia Gustavo Arribas sean llamados a prestar declaración indagatoria.

La denuncia, quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, fue presentada tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido de la AFI que había sido borrado.

El presunto espionaje se habría realizado desde junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de al menos ochenta personas, entre ellas políticos, incluso del entonces oficialismo.

Una de las presuntas afectadas, la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció hoy que se presentará como querellante en la causa.

"Habíamos tenido información pero no tanta certeza del espionaje ilegal como ahora, no solo de la oposición sino también de oficialistas", dijo la ministra.

PARLAMENTO PIDE MÁS INFORMACIÓN

La comisión parlamentaria bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió este miércoles para analizar la denuncia hecha por la AFI y solicitó a ese organismo que amplíe la información sobre este asunto.

El titular de la comisión, el diputado oficialista Leopoldo Moreau, informó que los legisladores quieren saber "cómo transitó la cadena de responsabilidades" en las maniobras denunciadas.

"Hicimos hincapié en el hecho de que, además de las figuras públicas, hay algunos nombres y apellidos que no tienen la misma notoriedad, pero son militantes o dirigentes de fuerzas políticas, que es lo que más nos preocupa, porque quiere decir que no solamente se avanza sobre personas, sino también sobre organizaciones políticas, algo que está muy expresamente prohibido por la Ley de Inteligencia", señaló Moreau.