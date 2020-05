Ante plan OPEP+, Rusia quiere suavizar recortes desde julio

(Bloomberg) -- Rusia está decidida a comenzar a reducir los recortes de producción de petróleo a partir de julio, respetando los términos del acuerdo de la OPEP+ celebrado a principios de este año, según personas familiarizadas con la posición del productor clave.

La OPEP y sus aliados alcanzaron un histórico acuerdo en abril para recortar la producción a medida que la pandemia devastó la demanda. Como parte de ese acuerdo, los recortes disminuirán lentamente a partir de julio.

No obstante, desde que se cerró el acuerdo, Arabia Saudita trató de apuntalar el mercado con recortes adicionales y los aliados del Golfo hicieron lo mismo. Mientras la OPEP+ se prepara para reunirse dentro de dos semanas, los miembros sopesan si extender los recortes o aliviarlos.

Tres funcionarios rusos y dos personas de la industria, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que la posición de la nación es apegarse al plan. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a periodistas el martes que el acuerdo es “indudablemente exitoso”, y que los países analizarán cómo se desarrolla la situación antes de tomar una decisión en la reunión del 9 y 10 de junio.

El histórico acuerdo de abril, que marcó el final de una guerra de precios entre Moscú y Riad, ayudó a reducir el exceso global y ha provocado una recuperación en los precios del crudo. El Brent cotizó el martes a US$36 por barril, casi 70% más que hace un mes, a medida que el alivio de las cuarentenas por coronavirus en todo el mundo aumenta lentamente la demanda. En estos niveles, sigue siendo un duro golpe para el presupuesto de Rusia.

El martes, los productores de petróleo rusos discutieron el futuro del acuerdo de la OPEP+ con el ministro de Energía, Alexander Novak, incluida la posibilidad de extender los profundos recortes durante dos meses más, según Kommersant, un diario de negocios ruso.

La discusión surgió cuando Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, presionó para extender los recortes, dijo Kommersant, citando a una persona no identificada. La reunión no llegó a un consenso, según el diario.

Tradicionalmente, Rusia ha preferido un enfoque cauteloso antes de las reuniones de la OPEP+, a menudo aceptando las propuestas de sus socios a último momento.

Acercarse a lo normal

Si bien el excedente de crudo se mantiene entre 7 millones y 12 millones de barriles por día, Rusia espera que la oferta y la demanda global puedan equilibrarse en junio o julio, dijo Novak en un comunicado el lunes.

Los actores de la industria rusa también son cautelosamente optimistas sobre la recuperación.

Los recortes han sido dolorosos en Rusia, donde los productores han enfrentado su mayor desafío en décadas: el cierre de un gran número de pozos sin perjudicar permanentemente los campos. Rusia está ejecutando aproximadamente una cuarta parte de los recortes totales de la OPEP+.

Nota Original:Russia Wants to Ease Cuts From July in Line With OPEC+ Plan (1)

