American Airlines recortará un 30 % su plantilla de dirección y administración

Madrid, 28 may (EFE).- American Airlines ha anunciado que recortará su plantilla de dirección y administración en un 30 %, ya que la aerolínea se prepara para reducir su tamaño después de que la demanda se haya reducido por la pandemia de coronavirus.

"Debemos planear la operativa para una aerolínea más pequeña en el futuro próximo", señala Elise Eberwein, vicepresidenta ejecutiva de Recursos Humanos y compromiso mundial de American Airlines, en una carta a los empleados recogida por EFE Dow Jones.

La reducción alcanza a más de 5.000 de los en torno a 17.000 empleados de gestión y apoyo del grupo. La aerolínea indicó que aceptará bajas voluntarias hasta el 10 de junio y llevará a cabo despidos forzosos después si con eso no se cumpliera el objetivo. Estas decisiones se anunciarán en julio y los empleados seguirán en nómina hasta el 30 de septiembre.

Esta es una de las aerolíneas que han dicho que comienzan a ver señales de que la demanda se está recuperando después de que las prohibiciones gubernamentales de los viajes, las órdenes de confinamiento de la ciudadanía y el miedo a infectarse prácticamente paralizaran los viajes en marzo y abril.

Sin embargo, los modestos incrementos no serán suficientes para salvar miles de empleos en la industria. Las compañías consideran que se tardará años en recuperar el nivel previo a la pandemia.