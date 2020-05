Un hombre pasa ante el pabellón de la Fuente de San Luis. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Madrid, 27 may (EFE).- Valencia será la sede de la fase final por el título de la Liga Endesa, según decidió este miércoles la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), que acordó que se dispute el torneo que enfrentará a los doce primeros equipos clasificados cuando se paralizó la Liga por la emergencia sanitaria.

La candidatura valenciana, que cuenta con el Pabellón de la Fuente de San Luis y la ciudad deportiva de L'Alquería del Basket como instalaciones deportivas, se ha impuesto a otras ocho opciones, las de Madrid, Zaragoza, Pamplona, Andorra, Almería, Menorca, Tenerife y Gran Canaria, a las que la ACB ha agradecido la "propuesta e interés mostrado" en organizar el torneo.

La ACB ha comunicado su decisión este miércoles a los 18 clubes del campeonato en una sesión de trabajo telemática en la que ha anunciado que se disputará el campeonato, una vez el Gobierno autorizó la reanudación de las ligas profesionales.

La selección de Valencia se debe "principalmente a criterios sanitarios", según informó la asociación, y en segundo lugar a las instalaciones deportivas, tanto el pabellón, la Fuente de San Luis con capacidad para 8.500 personas, como la ciudad deportiva de L'Alquería, con 13 pistas de baloncesto, 9 cubiertas y 4 exteriores.

Los doce equipos participantes se repartirán en dos grupos de seis, el grupo A (Barça, Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao, Kirolbet Baskonia, Unicaja de Málaga y Joventut de Badalona) y el grupo B (Real Madrid, Casademont Zaragoza, Morabanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria).

Los miembros de los grupos se enfrentarán entre sí todos contra todos a partido único, y los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales, de cuyos vencedores saldrán los protagonistas de la gran final.

En total, constará de 33 partidos y debe disputarse en un plazo de dos semanas, aunque la ACB no ha confirmado cuándo se disputará. Inicialmente, la asociación tenía previsto que finalizara antes del 10 de julio, aunque ya no es imprescindible, ya que la Euroliga y la Eurocopa, que se jugaban en julio, han sido canceladas.