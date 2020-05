Vale deberá apartar US$1.500 millones en demanda por accidente

(Bloomberg) -- Vale SA es objeto de una demanda de la Fiscalía brasileña que alega que el mayor productor de mineral de hierro del mundo obstruyó las inspecciones en el lugar del accidente de una presa que colapsó a principios del año pasado.

El tribunal de distrito de Brumadinho emitió una orden preliminar parcial, solicitada por la Fiscalía de Minas Gerais, para que Vale presentara una fianza de 7.930 millones de reales (US$1.490 millones) como garantía ante una posible multa, dijo Vale en un comunicado regulatorio el miércoles.

La demanda es el último revés legal para la compañía, con sede en Río de Janeiro, tras un accidente en el que murieron 270 personas y un pueblo minero quedó parcialmente enterrado bajo el lodo. En febrero, un juez del estado aceptó los cargos de homicidio contra el exlíder ejecutivo de la compañía, Fabio Schvartsman, y otros 15 responsables de la seguridad de la presa, alegando que sabían de antemano los problemas de la presa de residuos.

La compañía dijo que continuará colaborando con todas las investigaciones y presentará su defensa después de obtener acceso a los registros y documentos recopilados por los fiscales. La fianza debe pagarse en un plazo de 10 días posteriores a la citación.

Nota Original:Vale Asked to Set Aside $1.5 Billion in New Dam Collapse Lawsuit

