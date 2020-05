Tyson Fury dice que recibió una propuesta para pelear contra Mike Tyson

En la imagen, el actual campeón del mundo de los pesos pesados, el inglés Tyson Fury. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 26 may (EFE).- El actual campeón del mundo de los pesos pesados, el inglés Tyson Fury, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo que recibió un ofrecimiento para pelear contra el excampeón, el estadounidense Mike Tyson, pero que cree que no se llegó a ningún acuerdo para llevar a cabo el combate.

"Recibí una llamada telefónica diciendo '¿Te gustaría pelear contra Mike Tyson en una pelea de exhibición?', dije que claro que sí, pero no creo que se haya materializado", comentó Fury en una entrevista con BT Sport.

Recientemente Tyson, de 53 años, ha causado expectación tras publicar vídeos en las redes sociales en los que se le ve haciendo ejercicio y en buena forma física.

También ha mostrado vídeos en los que se que está entrenando con los sacos de gimnasio y se especuló que su rival podría ser el excampeón del mundo, su compatriota, Evander Holyfield, quien lo derrotó dos veces en 1996 y 1997.

Más tarde, el mismo Tyson se encargó de desmentir que Holyfield vaya a ser su contrincante.

La última pelea profesional de Tyson fue en el 2005, cuando perdió en seis asaltos contra Kevin McBride.

Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia a los 20 años y cuatro meses cuando derribó a Trevor Berbick en apenas dos asaltos, en 1986.

El veterano excampeón del mundo también declaró recientemente que hará un combate benéfico y que el dinero que se recaude, por tanto, no será para él.