Trump acusa a Twitter de "injerencia" en las elecciones de EEUU

CentralTrump ataca a Twitter por decir que dos de sus tuits son "engañosos"San Francisco, 27 Mayo 2020 (AFP) - Twitter añadió por primera vez el martes la mención "verificar los datos" a dos tuits de Donald Trump que afirmaban que el voto por correo era "fraudulento", desatando la cólera del presidente estadounidense, que acusó a la red social de "interferir" en las elecciones de noviembre."Esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar contexto adicional sobre el voto por correo", indicó un portavoz de la plataforma social.Hace dos semanas, Twitter reforzó sus reglas para luchar contra la desinformación sobre la pandemia, ampliando los tipos de mensajes que pueden ser señalados por los usuarios como potencialmente "engañosos" o "controvertidos". "Twitter interfiere ahora en las presidenciales de 2020", tuiteó el mandatario republicano tras conocer la decisión. "Twitter está reprimiendo totalmente la libertad de expresión, ¡y yo, como presidente, no permitiré que eso ocurra!", escribió. "No hay forma de que el voto por correo sea otra cosa que sustancialmente fraudulento", había tuiteado Trump. "El gobernador de California está enviando papeletas de voto a millones de personas. Todos los que viven en el estado, sin importar quiénes son ni cómo llegaron hasta ahí, van a recibir una. Luego profesionales les dirán, a esa gente de la que mucha jamás ha pensado en votar, cómo y por quién votar. Será una elección amañada", había escrito en un segundo mensaje.Bajo esos dos tuits, la red social publicó el enlace: "Obtenga la información sobre las votaciones por correo". Al pinchar en éste, los usuarios acceden a un mensaje que señala que las afirmaciones del mandatario son "infundadas", citando una información de varios medios, entre ellos la CNN y el Washington Post."Trump afirmó falsamente que las boletas de voto por correo llevarían a elecciones fraudulentas", dice el aviso. "Sin embargo, los verificadores afirman que no hay evidencia de que las papeletas por correo estén relacionadas con el fraude electoral".Los tuits violaron una política ampliada recientemente por Twitter, según informó la empresa con sede en San Francisco."Al servir a la conversación pública, nuestro objetivo es facilitar la búsqueda de información creíble en Twitter y limitar la propagación de contenido potencialmente dañino y engañoso", dijeron el jefe de integridad Yoel Roth, y el director de políticas globales, Nick Pickles, cuando se anunció el cambio.Las redes sociales han sido acusadas con frecuencia de aplicar un doble rasero en su lucha contra la desinformación. Facebook, por ejemplo, tomó la decisión controvertida de no someter a la revisión de profesionales externos las declaraciones de los políticos. Twitter, por su parte, decidió prohibir los anuncios con carácter político en su plataforma, pero eso no ha impedido que Trump siguiera tuiteando sobre todo tipo de asuntos con declaraciones tajantes. Tras los intentos de manipulación durante las anteriores elecciones presidenciales y el referéndum del Brexit en 2016, las redes han decidido tomar medidas más duras para afrontar la ola de desinformación vinculada al nuevo coronavirus. Twitter retiró en marzo dos tuits de la cuenta oficial del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en los que cuestionaba el confinamiento aplicado para frenar la pandemia de covid-19. juj/vog/leo/rsr/gfe-gma/dga