Transmisión de covid-19 “aún se está acelerando” en Brasil, Perú y Chile, advierte OPS

CORRECCIÓN: Corrige número de casos y muertes en América Latina según cifras de la OPS. Bien: 726.921 casos y 39.560 muertes ///Washington, 26 Mayo 2020 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió el martes que la trasmisión de covid-19 "aún se está acelerando" en Brasil, Perú y Chile y pidió no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia en la región."En Sudamérica, estamos particularmente preocupados porque el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil fue el más alto en un período de siete días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están reportando una alta incidencia, una señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne.Con un total de 726.921 casos y 39.560 muertes reportadas al 25 de mayo, América Latina superó a Europa y Estados Unidos en el número diario de infecciones, convirtiéndose "sin duda" en el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus, agregó durante la sesión informativa semanal de la OPS.Y llamó a los países a no bajar los brazos en los esfuerzos para frenar los contagios, que se estiman superiores que los detectados."Para la mayoría de los países de las Américas, ahora no es el momento de relajar las restricciones o reducir las estrategias preventivas", dijo Etienne.La OPS recomienda una combinación de medidas de distanciamiento físico de la población, realización de pruebas diagnósticas y preparación de los servicios de salud para hacer frente a la covid-19, declarada pandemia el 11 de marzo tras ser reportada por primera vez a fines de 2019 en China.Etienne dijo que la OPS prevé que Brasil tendrá un pico de 1.020 muertes diarias por covid-19 para el 22 de junio, citando el modelo del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME por sus siglas en inglés).El IHME anticipó hace dos semanas que Brasil acumulará 88.305 decesos por covid-19 para el 4 de agosto, en un rango estimado entre 30.302 y 193.786.ad/rsr