Si Amazon compra Zoox ahorraría US$20.000M; aventajaría a Tesla

(Bloomberg) -- Las negociaciones de Amazon.com Inc. para comprar la startup de vehículos de conducción autónoma Zoox Inc. ha hecho especular a los analistas que el acuerdo podría ahorrarle al gigante del comercio electrónico decenas de miles de millones al año y poner en desventaja a compañías automotrices, de envíos de encomiendas y de transporte.

Los costos de envío son uno de los mayores gastos de Amazon y pueden llegar a US$90.000 millones en los próximos años, escribieron el miércoles en un informe analistas de Internet, automóviles y transporte de Morgan Stanley. Una oferta de conducción autónoma podría ahorrarle a la compañía más de US$20.000 millones anuales, estiman.

“La tecnología autónoma es una extensión natural de los esfuerzos de Amazon para construir su propia red logística de terceros”, escribieron los analistas de Morgan Stanley. Ven que la compañía es un competidor “claro” para empresas como Tesla Inc. y General Motors Co. y que Amazon tendría el potencial para competir en viajes compartidos y entrega de alimentos. United Parcel Service Inc. y FedEx Corp. también “tendrán que responder para mantenerse al día”.

Otras compañías en las industrias automotriz y de chips también han mantenido conversaciones con Zoox sobre una inversión potencial, según personas familiarizadas con el asunto. Añadieron que al menos una empresa además de Amazon ofreció comprar la compañía. Es poco probable que Zoox se venda por menos de los más de US$1.000 millones que ha recaudado, según las personas, que pidieron no ser identificadas debido a la privacidad de las negociaciones.

“Zoox ha estado recibiendo interés en una transacción estratégica de múltiples partes y ha estado trabajando con Qatalyst Partners para evaluar tal interés”, dijo la startup el martes. Declinó hacer comentarios sobre el interés de Amazon. Una vocera de Amazón declinó hacer comentarios.

Zoox tenía una gran ambición y respaldo financiero. La startup quería construir un automóvil totalmente autónomo para este año. Sin embargo, después de una ronda de financiación de 2018 que valoró a Zoox en US$3.200 millones, la junta de la startup votó para destituir al director ejecutivo Tim Kentley-Klay. El ejecutivo criticó la medida, diciendo que los directores estaban “optimizando, por un poco de dinero, a expensas de un profundo progreso”.

Dow Jones reportó que Amazon está en conversaciones avanzadas para comprar Zoox por menos de la valoración de US$3.200 millones de 2018.

Amazon está dispuesto a gastar mucho para automatizar su negocio de comercio electrónico. El gigante minorista en línea compró el fabricante de robots de bodegas Kiva Systems Inc. en 2012 por US$775 millones y ahora tiene decenas de miles de robots en sus bodegas de todo el mundo.

Pero pagar a los conductores para entregar paquetes sigue siendo uno de los mayores costos en la operación de la compañía. El director ejecutivo, Jeff Bezos, anunció planes para realizar entregas por medio de drones en 2013, aunque aún no se han materializado a gran escala.

El año pasado, Amazon invirtió junto con la firma de riesgo de Silicon Valley, Sequoia Capital, en la startup de conducción autónoma Aurora Innovation Inc., liderada por los exjefes del proyecto de automóvil autónomo de Google y el equipo de piloto automático de Tesla. Amazon también respaldó a Rivian Automotive Inc., fabricante de camionetas eléctricas y SUV. Esas apuestas hicieron que el analista de autos de Morgan Stanley cuestionara a principios de este mes si la valiosa valoración de Tesla se justifica debido a las amenazas competitivas que enfrenta la compañía.

“A menudo escuchamos de los inversionistas que Tesla podría ser el Amazon del transporte”, escribió Adam Jonas, quien calificó a Tesla con un equivalente a mantener, en un informe del 17 de mayo. “¿Pero qué pasa si Amazon es el Amazon del transporte?”

