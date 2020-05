Rohaní insta al nuevo Parlamento a la cooperación y a evitar el partidismo

El presidente iraní, Hasan Rohaní, considerado de tendencia moderada, instó hoy al nuevo Parlamento del país a cooperar con el Gobierno y evitar el partidismo, al haber cambiado la Cámara de manos y estar ahora dominada por los conservadores. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 27 may (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, considerado de tendencia moderada, instó hoy al nuevo Parlamento del país a cooperar con el Gobierno y evitar el partidismo, al haber cambiado la Cámara de manos y estar ahora dominada por los conservadores.

"Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia los intereses nacionales, la seguridad nacional y la identidad nacional; y el interés público debe predominar sobre el interés de los partidos, las facciones y las circunscripciones", subrayó en un discurso durante la inauguración de la undécima legislatura.

Rohaní insistió en que "la elección del interés nacional sobre el partidista será la base del trabajo para la cooperación del Gobierno y el Parlamento".

El nuevo Parlamento está controlado por los conservadores, que arrasaron en los comicios del pasado 21 de febrero, en los que la participación fue del 42 %, la más baja de la historia de la República Islámica.

La indudable ganadora fue la Coalición de la Unidad, encabezada por el exalcalde de Teherán y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Baqer Qalibaf, quien se enfrentó de hecho a Rohaní en las presidenciales del 2017.

Por ello, está nueva legislatura se avecina más complicada para la relación entre el Parlamento y el Gobierno, que tenía una mayor afinidad con la anterior Cámara, dominada por los reformistas y moderados próximos a Rohaní.

Al respecto, en su alocución, el presidente iraní expresó su esperanza de que el nuevo Parlamento apruebe en general los proyectos de ley que presente el Gobierno y no opte por el bloqueo.

"Si Dios quiere, espero que podamos tener una buena cooperación juntos en el año restante de este Gobierno y el comienzo de este Parlamento", señaló, en alusión a que el año próximo se celebran comicios presidenciales en los que ya no puede optar a la reelección.

El presidente también llamó a la colaboración para luchar contra "el coronavirus y la guerra económica de Estados Unidos", país que impuso a Irán duras sanciones en 2018 tras retirarse del acuerdo nuclear multilateral.

"Podemos combatir sus sanciones y provocaciones mediante la cooperación y la sinergia", apostilló.

La tensión entre Irán y EE.UU. se mantiene muy elevada debido a las sanciones, que han hundido la economía iraní y en la actualidad dificultan la lucha contra la COVID-19, causa de más de 7.500 muertos y 140.000 contagiados en el país persa.

Ambos países estuvieron, además, a punto de llegar a un enfrentamiento directo después de que el pasado enero EE.UU. asesinara al poderoso general iraní Qasem Soleimaní e Irán respondiera con un ataque a una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses.