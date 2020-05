Riot Games da a conocer formato de ascenso y descenso para Liga latina de LoL

Fotografía cedida este miércoles cortesía de Riot Games, del pasado 28 de septiembre de 2019, en la que se observa al equipo Azules Esports durante su participación en la Promoción/Relegación a la Liga Latinoamérica de League of Legends 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/ SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 27 may (EFE).- Riot Games, empresa dueña del videojuego League of Legends (LoL), dio a conocer este miércoles el formato de ascenso y descenso para la Liga Latinoamérica (LLA) 2021 en el que escuadras de las segundas divisiones de la región buscarán dos puestos a la máxima competición.

Los enfrentamientos de Promoción/Relegación, en el que los dos equipos de la LLA que menos puntos sumaron en 2020 defenderán sus lugares, tienen como fecha tentativa el sábado 19 y domingo 20 de septiembre y al momento están planeados para que se lleven a cabo en la Arena Esports Stadium de Ciudad de México.

En caso de que las autoridades de salud mexicanas no permitan hacer el evento en esas fechas, Riot Games programará una antes del 1 de octubre en la que consideran la posibilidad de hacerlo en línea.

Los equipos que aspiran a enfrentarse a los de la LLA en la Promoción/Relegación son la mejor escuadra de cada una de las Ligas que Riot Games considera las segunda divisiones en Latinoamérica norte y sur.

En el norte se encuentran Colombia (Golden League), Costa Rica (Liga Tica de Leyendas), Ecuador (Volcano Discover League) y México (División de Honor); en Sudamérica están Argentina (Liga Master Flow), Chile (Liga de Honor) y Perú (Guardians League).

Las escuadras del norte se enfrentarán el 4 y 6 de septiembre en un torneo rápido para sacar al aspirante a la LLA. Mientras que el sur hará lo propio el 3 y 5 de septiembre.

Los ganadores de estos torneos rápidos regionales buscarán ascender a la LLA al enfrentar al séptimo y octavo lugar que menos puntos sumó durante el Apertura y Clausura 2020.

En 2019, Azules Esports, que provenía de la Liga nacional chilena, logró la promoción a la LLA al derrotar a Kaos Latin Gamers, mientras que Pixel Esports Club mantuvo su lugar en la Primera División de LoL al derrotar al colombiano MAD Lions (hoy Zeu5 Bogotá).

Azules finalizó el Apertura 2020 de la LLA en el penúltimo puesto de la clasificación al sumar dos puntos, mientras que Pixel fue el sexto lugar con cuatro unidades. El Clausura 2020 de la LLA aún no tiene fecha de inicio.