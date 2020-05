Rigoberto Urán se declara feliz con su vuelta a la carretera

El cicilista colombiano Rigoberto Urán fue registrado este miércoles al entrenar en carreteras del corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín (Colombia). EFE/Luis Noriega

Santa Elena (Colombia), 27 may (EFE)- Sentir de nuevo el viento en la cara le reafirmó al colombiano Rigoberto Urán que "el ciclismo es libertad", una dicha que volvió a experimentar con el regreso a la carretera después de pasar nueve semanas confinado por la pandemia del coronavirus.

Pleno se vio al subcampeón del Tour de Francia en 2017 sobre su bicicleta por las montañas de Medellín y del corregimiento (caserío) de Santa Elena, en Antioquia (noroeste), luego de cortar con los entrenamientos en rodillo y simulador para empezar al aire libre su preparación para las competencias.

"Fue algo muy lindo, la verdad, volver a la carretera. Hermoso, pero también un poco extraño. Se ve muy pocos carros y ciclistas", expresó a periodistas el ciclista del equipo EF Pro Cycling.

Para el deportista estar de nuevo en carretera es "una bendición" que "motiva y da felicidad" a los ciclistas profesionales después de días atípicos y las modificaciones en el calendario.

El Gobierno colombiano autorizó a 50 ciclistas, entre ellos Egan Bernal, Nairo Quintana y Fernando Gaviria, a entrenarse en carretera para que puedan prepararse para las carreras internacionales que disputarán en el segundo semestre como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

En sus primeros días fuera de casa, 'Rigo' detalló que su trabajo se enfocará en readaptarse a correr por las vías de su país y a "retomar confianza" después de un largo encierro.

Los deportistas deben cumplir protocolos diseñados para reiniciar sus actividades y recuperar su capacidad de entrenar, por lo que Urán reseñó que se ha sometido a dos exámenes de coronavirus, que indicaron que "afortunadamente, todo (está) bajo control".

El corredor del EF Pro Cycling valoró ser uno de los deportistas beneficiados con ese permiso para rodar fuera, que además de permitirle disfrutar de una "sensación muy linda", le dio alivio a él y a sus colegas por lo que representa en la preparación para las carreras.

"Esa era una de las preocupaciones de los ciclistas colombianos porque no podíamos entrenar, y había otros en Europa entrenando en calle. Nosotros decíamos: Vamos a llegar en desventaja", dijo.

Por contra, ahora cree que llegarán "bien y sin excusas".

Urán, en esa misma línea, aseguró que entrenar en carretera deja a los colombianos "al mismo nivel de los europeos".

Bajo estas nuevas condiciones, indicó que con su equipo siguen enfocados en el mismo objetivo: "Tratar de llegar bien para disputar el Tour de Francia".

El colombiano de 33 años, que será el líder del EF Education First en la ronda gala en la que estará acompañado por su compatriota Sergio Higuita, otro 'escarabajo' que se prepara en las montañas de Antioquia, opinó que el Tour tendrá un recorrido "duro" e "interesante", y consideró que septiembre es una "fecha buena para correr".

A ese grupo que se prepara al aire libre también se unió Fernando Gaviria (UAE Emirates Team), tras superar la COVID-19 y regresar a su país en un vuelo humanitario desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 8 de abril.

"Qué felicidad volver a entrenar por las carreteras de mi tierra", publicó Gaviria en Instagram junto a fotografías de uno de sus recorridos, como lo hizo días atrás Egan Bernal (Ineos), campeón vigente del Tour, quien empezó mucho antes su preparación en el departamento de Cundinamarca.

"Colombia tiene lugares increíbles y con estos paisajes podría estar todo el día en la bicicleta", expresó el corredor del Ineos en redes sociales.

Esta semana comenzó trabajos el Team Medellín, que lidera el colombo-español Óscar Sevilla, con el propósito de ponerse a punto en las carreteras para participar a finales de julio en el Tour de Qinghai Lake en China y la Vuelta a Portugal.

El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció que los ciclistas colombianos no tendrán problema para cumplir el calendario y, pese a las restricciones en vuelos internacionales por el coronavirus, podrá desplazarse a Europa.

Sobre este tema, Urán precisó que tanto el Ministerio del Deporte, como los equipos, la Federación Colombia de Ciclismo y los ciclistas profesionales han estado "trabajando y mirado cuál es la mejor opción de fecha para viajar".