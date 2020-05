Programa de comida para escolares en EE.UU. tan solo ha llegado a un 15 %

An Alameda Unified School District (AUSD) worker carries a box of sacked lunch meals for ages 18 and under at a drive up and pick up at Alameda Point in Alameda, California, USA, 26 May 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Washington, 26 may (EFE).- El programa de comida establecido por el Congreso de EE.UU. para apoyar a las familias con menores escolarizados durante la pandemia del coronavirus tan solo ha llegado a un 15 % de sus potenciales beneficiarios.

Según una investigación del diario The New York Times, a 15 de mayo tan solo 4,4 millones en 12 de los 50 estados habían accedido a las ayudas a causa de la dificultad administrativa de distribuirlas. Tan solo Michigan y Rhode Island han completado los pagos.

Dieciséis estados carecen todavía de aprobación para distribuir los fondos y Utah se ha declarado administrativamente incapaz de participar del programa.

El programa fue aprobado en marzo con un presupuesto máximo de 10.000 millones de dólares con el objetivo de compensar a las familias de unos 30 millones de menores que habitualmente se alimentaban con subsidios en las escuelas, ahora cerradas.

De acuerdo al Times, cerca de la mitad de menores escolarizados califica para los subsidios, destinados a familias que ingresan menos de 48.000 dólares anuales, porcentaje que se dispara en estados como Luisiana (78 %) y Virginia Occidental (85 %).

El programa aporta un mínimo de 5,70 dólares por menor y por día sin escuela, una cantidad que las familias reciben a través de tarjetas especiales para comprar comida.

La Oficina del Censo de EE.UU. publicó la semana pasada que el 31 % de hogares carece de suficiente comida o de alimentos de calidad porque "no pueden comprar más".

"Los datos de hambre son horribles y esta fue una forma de rápida de dar ayuda a todo tipo de familias", dijo al Times el director de salud de Michigan -uno de los dos únicos estados que ha completado los pagos-, Robert Gordon.

El terremoto económico causado por la pandemia del COVID-19 ha provocado que más de 38 millones de personas hayan solicitado subsidios de desempleo en las últimas semanas.

La tasa de desempleo en abril se disparó hasta el 14,7 %, un dato que según las proyecciones se acercará al 20 % al finalizar el segundo trimestre del año.

Además de lo económico, EE.UU. ha sido el país más golpeado del mundo por la pandemia, con al menos 98.913 fallecidos y más de 1.680.000 casos confirmados.