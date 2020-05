Paul Singer otra vez decidirá sobre swaps de default argentinos

(Bloomberg) -- La antigua némesis de Argentina, Paul Singer, nuevamente emitirá juicio sobre el mercado de bonos de la nación.

Cuatro años después de llegar a un acuerdo con el multimillonario de fondos de cobertura para poner fin a una larga disputa legal sobre su default, el país sudamericano otra vez no puede pagar sus deudas y Singer regresa para una breve repetición. Su firma de inversión Elliott Management Corp. es una de las 14 compañías que decidirán si los swaps de default crediticio se activaron por el incumplimiento de la fecha límite de pago la semana pasada.

Está lejos del enfrentamiento judicial que cautivó al público desde Manhattan hasta Buenos Aires. Los contratos son entre partes privadas, por lo que Argentina no está entre las cuerdas. No obstante, hay mucho en juego: Un posible pago de más de US$1.000 millones a los operadores que tienen los swaps. Un comité de swaps de default crediticio que incluye a Elliott convocará una reunión a la 1 p.m., hora de Nueva York, el miércoles y es probable que se realice una votación la próxima semana. Si se aprueba, como se espera, una subasta podría ocurrir a mediados de junio.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Pacific Investment Management Co. y

Elliott también formó parte del panel de swaps de default crediticio de Argentina en 2014. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,

Una vocera de Elliot declinó hacer comentarios.

Nota Original:Argentina Default Prompts a Paul Singer Sequel in CDS Decision

