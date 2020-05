Panamá suavizará confinamiento y activará industria y construcción 1 de junio

El Gobierno dividió en seis bloques la reactivación de las actividades productivas en Panamá, suspendidas desde la segunda semana de marzo, y el próximo lunes arrancará el número dos, que incluye la construcción pública, la industria - textiles, madera, plástico, farmacéutica, etc- y la minería no metálica. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 26 may (EFE).- Panamá sustituirá el próximo lunes la cuarentena nacional, que restringe desde el 25 de marzo por género y a dos horas diarias la movilidad, por un toque de queda nocturno, y abrirá los sectores de la construcción, la industria y las iglesias.

A partir del 1 de junio los adultos podrán circular durante el día y entrará en vigor un toque de queda nocturno, dijeron este martes las autoridades, que argumentaron que un "índice bajo de propagación de contagio, la capacidad instalada del sistema de Salud y la cantidad de pruebas" diarias que se realizan permiten dar estos pasos en Panamá.

Los niños podrán salir entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche acompañados de sus padres o representantes.

"Hemos iniciado el proceso de levantar el confinamiento (...) no significa que hemos ganado la batalla, significa que seguiremos haciendo mediciones semanales" que se espera no obliguen a retroceder, declaró la ministra de Salud, Rosario Turner.

La "flexibilidad" que regirá desde el próximo lunes "no incluye actividades de tipo social, deportes de contacto", y requiere "el uso estricto de mascarillas, distanciamiento físico y quedarse en casa si no hay necesidad obligatoria de salir", añadió.

MÁS SECTORES SE REACTIVAN

El Gobierno dividió en seis bloques la reactivación de las actividades productivas en Panamá, suspendidas desde la segunda semana de marzo, y el próximo lunes arrancará el número dos, que incluye la construcción pública, la industria - textiles, madera, plástico, farmacéutica, etc- y la minería no metálica.

También podrá abrir las iglesias, los parques, las áreas deportivas y las áreas sociales de los edificios pero solo con aforo del 25 % y respetando el distanciamiento de 2 metros entre las personas.

El pasado 13 de mayo se abrieron las actividades del bloque 1, que incluyen pesca, servicios técnicos, ventas minoristas con despacho a domicilio y consultorios médicos.

"Debido al cambio de la medida de restricción de movilidad, a partir del 1 de junio no será necesario el uso de salvoconductos para las actividades contempladas dentro de los bloques 1 y 2", dijo el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez.

LAS ESTADISTICAS DE COVID-19

Las autoridades de Salud reportaron este martes 3 muertes y 264 nuevos casos de COVID_19, para un acumulado de 313 defunciones y 11.447 contagios confirmados de la enfermedad, que se detectó e 9 de marzo pasado.

Hay 357 pacientes hospitalizados, 72 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 285 en sala general, y 4.398 en aislamiento domiciliario, de los que 555 están en hoteles-hospital, mientras que se han recuperado de la enfermedad 6.379 personas.

Se han realizado un total de 60.598 pruebas de detección de contagio por COVID-19, 78 % negativas (47.020) y 22 % positivas (13.578), que incluyen primeras y segundas muestras para confirmar o descartar la infección.