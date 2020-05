México registra récord de 501 muertes diarias por COVID-19

(Bloomberg) -- México registró una cifra récord de 501 muertes diarias por COVID-19, lo que eleva el total a 8.134, informó la Secretaría de Salud el martes por la noche. También se observó un récord de casos de contagio diarios de 3.455, para un total de 74.560.

Las cifras récord se conocen después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijera el martes por la mañana que la tasa de mortalidad del país se está estabilizando y el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que México está cerca de superar la crisis. México anunció a principios de este mes que reabriría su economía, levantando las medidas de confinamiento en los municipios rurales con pocos casos reportados y reabriendo los sectores de minería, construcción y automóviles, justo cuando las cifras de muertes diarias comenzaron a romper récords.

El país está avanzando en la lista de las naciones con los brotes más mortales, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Incluso antes de que se actualizaran las cifras récord del martes, México registraba el noveno brote con más muertes, poco menos que Alemania, que mostraba 8.372 fallecimientos.

El Gobierno de López Obrador está enfrentando una situación precaria con la pandemia, ya que está intentando equilibrar el riesgo de la mortal enfermedad con la necesidad de los ciudadanos de trabajar para sobrevivir. Bank of America proyecta que la economía del país se contraerá 10% en 2020, México perdió más de 500.000 empleos formales en abril y López Obrador estima la pérdida de otros 400.000 para mayo.

No obstante, con la baja tasa de pruebas de México para detectar la COVID-19, los expertos han planteado interrogantes sobre si las cifras oficiales reflejan la escala total de la crisis. Un estudio reciente mostró que Ciudad de México había emitido 8.072 certificados de defunción más que el promedio de cuatro años anteriores. Si bien esas no son todas las muertes de COVID-19, incluye a personas que pueden haber muerto porque no pudieron ser atendidas en hospitales hacinados, dijeron los investigadores.

