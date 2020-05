México presenta su día de más muertes y contagios de COVID-19 con 501 y 3.455

Usuarios del Metrobús pasan un filtro de seguridad y desinfección donde personal de Seguridad Pública, les toma la temperatura y les aplica gel antibacterial para poder ingresar a las instalaciones del sistema de transporte de Ciudad de México. EFE/José Pazos

México, 26 may (EFE).- México presentó este martes su día de más decesos y contagios por COVID-19 con 501 y 3.455, respectivamente con lo que acumuló 8.134 decesos y 74.560 casos confirmados desde el principio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias de este país.

Los nuevos contagios y los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, representan las más altas cifras para una sola jornada, desde que el 28 de febrero se reportó el primer caso y el 13 de marzo el primer fallecimiento.

Los casos acumulados llegaron este día a 74.560 desde los 71.105 de ayer, lo que supuso un incremento del 4,9 %, explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, al presentar el reporte técnico en el Palacio Nacional.

La epidemia activa está conformada por 14.718 casos activos que presentaron síntomas los últimos 14 días y que representan una quinta parte de los casos acumulados, explicó el funcionario mexicano.

Los fallecimientos causados por el COVID-19 se elevaron las últimas 24 horas de los 7.633 este ayer a los 8.134 en el reporte de este martes, con un aumento de 6,5 %.

Adicionalmente, las autoridades informaron del registro de 716 defunciones sospechosas de coronavirus, que están a la espera de los resultados de laboratorio para ser confirmadas o descartadas.

Las autoridades indicaron que el registro de 31.878 casos sospechosos acumulados, junto con 128.691 con resultado negativo a la prueba redundan en un universo de personas estudiadas de 235.129 desde el principio de la pandemia.

Sobre si los decesos y contagios de este día eran una especie de pico o meseta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió "no tener la expectativa de que en algún momento la epidemia va a bajar en conjunto".

Dijo que por su extensión territorial y densidad poblacional, en México "no se vive una sola pandemia (...) empezamos a ver señales de reducción en algunos estados, pero en otros se seguirá en ascenso".

Por la mañana, López-Gatell destacó que ya se ha "estabilizado" la mortalidad por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país y reiteró que la curva de contagios se ha aplanado.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el registro de muertes en la última semana "ha habido una estabilidad en la mortalidad" en el país.

Sobre la ocupación hospitalaria reportada por las autoridades llegó al 39 % en las llamadas camas generales y del 34 % de las camas que disponen de ventiladores que están reservadas para los casos en que los pacientes deben ser intubados.

En la jornada, el estado de Guerrero se ha colocado como el que presenta la mayor ocupación de camas para pacientes COVID en el país, por delante de la Ciudad de México, el Estado de México y de Tabasco.

La hipertensión, la diabetes y la obesidad se presentan como las enfermedades colaterales más frecuentes en los fallecimientos por COVID-19 en el país.

México se prepara para levantar a partir del 1 de junio las medidas de sana distancia, de mitigación de la epidemia y de la suspensión de actividades en diversos ramos de la industria, como el sector automotriz.