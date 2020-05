Messi: "Estoy ansioso por competir de nuevo"

El argentino del FC Barcelona Leo Messi. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Barcelona, 27 may (EFE).- El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi admitió que está "ansioso por competir de nuevo" y acabar una temporada que, en las condiciones actuales, "trae muchos retos" a los que tendrán que adaptarse los jugadores.

"No podemos detenernos en lo que vamos a dejar atrás este año. Es mejor mirar hacia el futuro. Volver a la rutina diaria de entrenamientos, ver a los compañeros de equipo, jugar los primeros partidos. Estoy seguro de que al principio será extraño, pero estoy ansioso por volver a competir de nuevo", manifestó Messi.

El '10' hizo estas declaraciones en el cuarto episodio de 'Mindfulness Matters' ('La mentalidad lo es todo'), una iniciativa de la marca Adidas que reúne a atletas de distintas disciplinas con el objetivo de que se ayuden entre sí a mantener una mentalidad positiva durante la pandemia del coronavirus.

Para Messi, esta 'nueva normalidad' del fútbol trae muchos retos: "La preparación grupal es la misma que para otros partidos. Pero individualmente, cada persona necesita prepararse y visualizar el jugar sin aficionados, porque es muy extraño".

Hablando sobre el impacto de estas semanas fuera del campo, dice que mantener el contacto con sus compañeros ha sido clave. "Ahora más que nunca, es importante estar en contacto con el equipo. De vez en cuando nos hemos juntado virtualmente para hablar y vernos. Y he hablado cada día con muchos otros", afirmó.

Messi podrá retomar con el Barça la Liga y la Liga de Campeones, pero la pandemia ha retrasado un año su participación con la albiceleste en la Copa América, que debía disputarse este verano en Argentina y Brasil.

"La Copa iba a ser una gran ocasión para mí este año y estaba extremadamente emocionado de competir en ella de nuevo. Fue duro cuando supe que sería pospuesta, pero lo entendí completamente", dijo.