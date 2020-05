Mejoran las condiciones meteorológicas para el inicio de la misión espacial Demo-2

A handout photo made available by NASA shows NASA astronauts Douglas Hurley (L) and Robert Behnken (R) participating in a dress rehearsal for a launch at Kennedy Space Center in Florida, USA, 23 May 2020 (reissued 27 May 2020), ahead of NASA's SpaceX Demo-2 mission to the International Space Station. EFE/EPA/Kim Shiflett / NASA

Miami, 27 may (EFE).- Pocas horas antes de que comience la misión Demo-2, con la que la NASA y SpaceX volverán a enviar a astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense, hay un 50 % de probabilidades de que no se pueda despegar por las condiciones meteorológicas.

"Los meteorólogos de la Escuadra 45 están prediciendo un 50 % de probabilidades de despegue, así que las cosas se mantienen emocionantes (...) Se espera que el clima pase pero los equipos seguirán controlando las reglas del vuelo incluyendo las precipitaciones", indicó la ingeniera de la NASA Marie Luis al comienzo de la retransmisión.

El despegue del cohete Falcon con la cápsula Dragon Crew, a bordo de la cual viajarán los astronautas Doug Hurley Bob Behnken, está programado para las 16.33 hora local (20.33 GTM) de hoy desde la plataforma 39A del Centro Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida).

Tanto la NASA como SpaceX veían la posibilidad de que se pospusiera el lanzamiento por las condiciones climáticas que habían generado intensas precipitaciones en la costa este de Florida desde el fin de semana, pero las previsiones habían mejorado desde ayer, cuando había un 60 % de que el Falcon 9 pudiera despegar.

Según las últimas previsiones del Servicio Nacional de Meteorología, hay entre un 50 % y un 60 % de que se produzcan lluvias y tormentas eléctricas con vientos de hasta cincuenta millas por hora (80 km/hora) durante la tarde en la zona de Cabo Cañaveral y que se irá desplazando hacia el noreste.

En caso de no producirse hoy, el despegue se retrasaría hasta las 15.22 del sábado (19.22 GTM) o para la el día siguiente a las 15.00 (19.00 GTM).

"Nos mantenemos vigilantes a las condiciones meteorológicas. Actualmente, los vientos en las capas altas son aceptables para el despegue", indicó el director de despegue de SpaceX, Mike Tyler, durante la reunión de control cuatro horas antes del lanzamiento.

La misión con la que Estados Unidos da un paso más para recuperar el liderazgo en el espacio contará con la asistencia del presidente de EE.UU, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, además de la de Elon Musk, propietario de SpaceX.

Se trata del primer viaje espacial con astronautas desde suelo estadounidense hasta la EEI desde el realizado por el transbordador Atlantis de la NASA en 2011.

También es el primero tripulado de esas características operado por una compañía privada, pues aunque Virgin Galactic ha realizado ya vuelos tripulados al espacio han sido hasta una altitud inferior a la necesaria para llegar a la EEI.

La misión Demo-2 forma parte del programa comercial de vuelos espaciales con el que la NASA busca abaratar los costes de los viajes al espacio a través de compañías privadas como la de Elon Musk, fundador de SpaceX.

Cuando Estados Unidos canceló su programa de transbordadores en 2011, la NASA se vio obligada a usar el Centro de Entrenamiento de Astronautas Gagarin en la ciudad rusa de Star City, para enviar a sus tripulaciones a la EEI.

Las compañías aeroespaciales Boeing y SpaceX fueron seleccionadas en septiembre de 2014 para diseñar naves, cohetes y sistemas que permitan el transporte de tripulaciones de la NASA a la EEI.

Los dos astronautas de la NASA protagonistas de la Demo-2, Douglas Hurley y Robert Behnken, saldrán del centro Kennedy para abordar la nave por la misma puerta que usaron Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins el 16 de junio de 1969 cuando iniciaron su histórico viaje a la Luna.