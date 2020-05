Maduro dice tener un plan para abrir la economía pero con "normalidad vigilada"

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Caracas, 26 may (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que ya ha trazado un plan para la "flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes" y aligerar por tanto la cuarentena por el COVID-19, aunque destacó que será con una nueva "normalidad vigilada".

"Ya tenemos el plan para una flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes, comerciales, de la microeconomía, de la economía social, de la pequeña, mediana y gran economía del país. Está listo el plan pero hace falta un conjunto de condiciones que esta semana las vamos a crear", dijo Maduro en una reunión con el equipo gubernamental encargado de COVID-19.

Además, en su intervención telemática, hizo hincapié en que para poner en marcha este plan necesitaban "verificar en el terreno que los casos de transmisión comunitaria llegaran a su más bajo nivel", lo que permitiría "esa posibilidad de la flexibilización".

UN PLAN CUANDO MÁS CRECEN LOS CASOS

La medida la ha anunciado Maduro en el momento en que más se están incrementado los casos por COVID-19 en Venezuela. De hecho, este mismo martes anunció 34 nuevos casos con lo cual ya son 1.211 en el país, de los cuales más de la mitad se han reportado en los últimos 10 días.

El presidente también anunció el fallecimiento de una persona más a causa de la enfermedad causada por el SARS-COV-2, con lo cual ya son once en el país desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, aseguró que en "el aparato industrial de los motores productivos está funcionando todo" y "no ha habido un solo caso de coronavirus en un trabajador" del sector, que está desempeñando su labor porque se ha hecho "de manera organizada".

También destacó el "sistema científico, profesional de instituciones sólidas" que "ha estado al frente de todo el proceso de estudio diagnóstico, captación de casos y todo el aparato sanitario venezolano".

"NORMALIDAD VIGILADA"

Eso sí, Maduro advirtió de que, frente a la "nueva normalidad" de la que se habla en el mundo para referirse a las medidas que deberán adoptar para prevenir los contagios, en Venezuela se pondrá en marcha "la normalidad vigilada, protegida".

"Tenemos que buscar el concepto exacto, una nueva normalidad vigilada y protegida porque la pandemia va a continuar", agregó y resaltó: "Vamos a la nueva normalidad, vigilada y protegida".

Con esa idea presente, destacó que habrá planes de flexibilización del transporte desde el próximo lunes para que el proyecto "arranque por fases" pero siempre bajo la premisa de "nueva normalidad relativa, vigilada".

Ese concepto, en su opinión, contrasta con "la loquera" que juzga que se está produciendo en EE.UU. y Europa, donde, según su perspectiva, "la gente está centrada en ir a las discotecas y los bares".

"La prioridad es la tranquilidad y la salud, la unión de la familia, el trabajo, el ingreso y la educación de los niños", enumeró Maduro.

"GRACIAS A IRÁN"

El jefe de Estado también reiteró su agradecimiento a Irán por "su disponibilidad y valentía" que ha permitido que a "Venezuela hayan llegado hoy tres buques con la gasolina y los insumos para la recuperación de las refinerías".

Desde hace semanas, Venezuela vive una severa escasez de gasolina que ha forzado a muchos ciudadanos a hacer filas de largas horas, en ocasiones días, para poder repostar y nunca con la garantía de poder llenar su tanque.

Maduro culpó a las sanciones estadounidenses de la escasez de gasolina y aseguró que gracias al apoyo iraní han podido "pasar a la contraofensiva y garantizar el abastecimiento de gasolina".