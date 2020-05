Maduro dice que países que donaron para atender a migrantes son "estafadores"

En la imagen el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 26 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este martes de "club de estafadores" a los países que donaron 2.790 millones de dólares para apoyar los migrantes y refugiados que salieron del país caribeño huyendo de la crisis política y económica.

"Hoy hubo una reunión, vía conferencia para hablar de la migración en Venezuela, de un club de estafadores que utilizan el tema de la migración para hablar mal de Venezuela y para reunir dinero, para robárselo. Es un club de estafadores", declaró Maduro en una reunión telemática con la Comisión Presidencial para el COVID-19.

La conferencia fue convocada por el Gobierno español y la Unión Europea (UE), con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el objetivo de brindar ayuda económica a las comunidades de acogida de los más de cinco millones de venezolanos desplazados.

DENUNCIA UNA "XENOFOBIA NAZIFASCISTA"

El mandatario señaló que en esa reunión no hablaron de que a "los migrantes venezolanos los están botando de sus casas, de sus trabajos" y que "hay una xenofobia y una persecución nazifascista" contra ellos.

Remarcó que tampoco se habló "de los que se están contagiando en Colombia".

Interpeló al presidente del Colombia, Iván Duque, uno de los asistentes al encuentro de donantes, a quien acusó de "dar su carota" y "hablar de migración venezolana", al tiempo que dijo que es Venezuela quien "asume la responsabilidad" de los retornados.

Según el Gobierno, más de 50.000 venezolanos han regresado al país caribeño durante la pandemia del COVID-19.

Sobre este retorno, Maduro mencionó que se debe a que "están huyendo" de los gobiernos de los 17 países que componen el Grupo de Lima, a quienes también calificó como "un club de estafadores políticos".

Añadió que esos países están "cundidos de COVID-19, en caos total" y "vienen a meterse con Venezuela en medio de la pandemia".

"¡Bandidos! Los rechazamos", remató.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseveró que la reunión "es mentira" apenas son "mecanismos para robarse el dinero".

Rodríguez apeló a que Venezuela está atendiendo a los migrantes y que no ha visto "ni un centavo para la repatriación".

MÁS DE 60 PAÍSES

Los participantes en la conferencia, entre los que hubo más de sesenta países y organismos internacionales, abogaron por una salida democrática y una solución pacífica a la crisis venezolana, que debe pasar por unas elecciones presidenciales libres.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, explicó que la donación irá a parar a la ayuda humanitaria dentro de Venezuela y para los países de acogida, y será cada nación participante en la conferencia la que decida el destino final.

Las ayudas que lleguen directamente a Venezuela para gestionar en el país la crisis humanitaria serán canalizadas a través de las agencias correspondientes de la ONU y de la Cruz Roja.