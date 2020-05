Los beneficios industriales en China caen un 27,4 % interanual hasta abril

Una empleada lava carbón para limpiarlo de impurezas en una pequeña mina privada en Hui Anpu, región autónoma de Ningxia Hui, China. EFE/Archivo/Michael Reynolds

Pekín, 27 may (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 27,4 % interanual en los primeros cuatro meses del año a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Según la ONE, las ganancias en el periodo enero-abril fueron de 1,25 billones de yuanes (176.300 millones de dólares, 160.800 millones de euros).

El indicador registró una reducción del 4,3 % interanual en abril, mientras que en marzo la caída había sido del 34,9 % y en los meses de enero y febrero -para los que la ONE ofreció un dato bimestral-, del 38,3 %.

Antes del parón de la actividad por la pandemia, los beneficios industriales habían presentado ya en diciembre una reducción del 6,3 % interanual, con un descenso total en 2019 del 3,3 %.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,79 millones de dólares, 2,55 millones de euros).

De los 41 sectores recogidos por la estaedística, 36 registraron una reducción de sus ganancias el periodo enero-abril, mientras que los cinco restantes las incrementaron.

Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 46 % durante este periodo, mientras que las privadas lo hicieron en un 17,2 %.

Entre los principales afectados destacan las industrias del petróleo, carbón y otros combustibles (-213,3 %), de maquinaria y reparación de equipos (-66,7 %), de automoción (-52,1 %) o la textil (-19,8 %).

En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas al tabaco (22,6 %), a la industria agraria y de comida procesada (20 %) o a la manufactura de equipos electrónicos (15 %).

El estadístico de la ONE Zhu Hong señaló que China está haciendo esfuerzos para "acelerar la producción y las ventas" y aseguró que "cada vez más empresas están mejorando su situación".

El experto destacó que empresas chinas de algunos sectores clave como los de automoción o electrónica están progresando "significativamente".

"La producción continúa reanudándose, y ya se están viendo los efectos de las políticas de apoyo que se han tomado", dijo.

No obstante, "la demanda del mercado no se ha recuperado por completo, el precio de los productos industriales sigue cayendo y la presión de los costes sigue siendo grande", por lo que "el Ejecutivo debe seguir poniendo en marcha políticas que ayuden a las empresas y y promuevan la recuperación industrial", añadió.

El de hoy es uno más de los indicadores económicos -junto al comercio internacional o las manufacturas, entre otros- que muestran el gran impacto de la pandemia en las cuentas del gigante asiático.