La sede que acogió al G20 en Argentina, centro de aislamiento de casos de COVID-19

Fotografía tomada en marzo de 2018 en la que se registró a los ministros de Economía y los presidentes de Bancos Centrales de los países que integraron la reunión del G20, en Buenos Aires (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El centro de convenciones Costa Salguero de Buenos Aires, que en 2018 acogió la cumbre del G20 en Argentina, ha sido acondicionado como lugar de aislamiento de personas en situación de calle que tienen síntomas leves del coronavirus SARS-CoV-2.

Este centro, donde se desempeñarán 285 profesionales con capacidad para atender a 798 pacientes, recibirá, en principio, a ciudadanos alojados en hogares para 'sintecho' de la capital, que se encuentren solos y con capacidad de valerse por sí mismos, informaron este miércoles fuentes del Gobierno local.

"Este centro vamos a usarlo para el aislamiento de contagiados leves, que no requieran una atención hospitalaria, que en términos generales terminan siendo la gran mayoría de los que se contagian", explicó el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, durante una visita a las instalaciones, ubicadas en el barrio porteño de Palermo.

BUENOS AIRES, LA MÁS AFECTADA POR EL VIRUS

La capital argentina es, con 6.202 casos de COVID-19, el distrito del país más afectado, con una importante aceleración de contagios en los últimos días, en especial en las villas miseria de la ciudad, donde a la pobreza se suman condiciones de hacinamiento e insalubridad que favorecen la dispersión del virus.

Hasta ahora, en estos barrios vulnerables se han registrado un total de 2.993 personas contagiadas, de loas que 24 han fallecido y 916 ya se han recuperado.

Para las familias que viven en esos puntos de la ciudad se ha dispuesto que hagan el aislamiento juntas en hoteles destinados para la contención del virus, mientras que en Costa Salguero se atenderá a ciudadanos de otras zonas que no tienen un domicilio donde pasar el trance.

Rodríguez Larreta aseguró que en la actualidad se da un "momento crítico" de aumento sostenido de la cantidad de casos de contagio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que integra la capital y los 40 municipios de la provincia bonaerense que la rodean y donde viven unas 13 millones de personas.

El alcalde agregó que el nuevo centro de aislamiento complementa la estrategia de "testeos masivos" en la ciudad, que busca detectar una mayor cantidad de contagiados, aislarlos "y así cortar la cadena de contagio".

CAMAS, COMEDOR, SALA DE CINE...

En Costa Salguero, que en noviembre de 2018 acogió la cumbre del G20 organizada por Argentina, con invitados como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, se han acondicionado tres sectores para acoger a hombres y dos para mujeres.

El objetivo es garantizar el cuidado de pacientes en estado leve que no puedan permanecer aislados, ofreciéndoles un espacio confortable para transitar la enfermedad, lo que incluye actividades culturales y de esparcimiento, con sala de cine con capacidad para 100 personas.

Los sectores, además de camas, cuentan con comedor y zona de recreación, duchas, baños y una enfermería.

El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, remarcó esta mañana, en la visita junto a Rodríguez Larreta, que el lugar está preparado para quien tiene dolor de garganta, tos, que no tiene ninguna enfermedad además del coronavirus ni "mucha edad".

Hasta ahora, Argentina, que transita una cuarentena que comenzó el 20 de marzo y se alargará al menos hasta el 7 de junio próximo, ha registrado 13.228 contagiados, de los cuales 492 fallecieron y 4.349 se recuperaron.