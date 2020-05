"La rodilla está respondiendo bien", dice Asensio

El extremo del Real Madrid Marco Asensio, que aún no ha jugado esta temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, aseguró este miércoles que la articulación "está respondiendo bien".

"Mi adaptación está siendo buena, la rodilla está respondiendo bien y la verdad que físicamente me encuentro muy bien", dijo Asensio a la televisión de su club, tras el entrenamiento del conjunto merengue.

Asensio sufrió en julio pasado una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, que le obligó a pasar por el quirófano y le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde entonces.

"La espera ha sido muy larga. He trabajado mucho y sobre todo he tenido mucha paciencia, porque ver cada día a tus compañeros entrenar y yo estar en la sala de fisioterapia era una cosa que me costaba mucho", relató Asensio.

Ahora, "ya estoy con los compañeros en el campo y eso es lo importante. La espera ha merecido la pena", añadió, con la vista puesta en el reinicio del campeonato, previsto para mediados de junio.

"Tenemos muchas ganas de que empiece la Liga y de afrontar esos partidos que deciden un título", aseguró el extremo merengue.

"Sabemos que son partidos a vida o muerte. Cada partido hay que afrontarlo al máximo y vamos a intentar ganar todo lo que nos queda", concluyó.

