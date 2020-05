La propiedad Intelectual crea un servicio para proteger archivos digitales

Un ingeniero revisa unas estadísticas. EFE/Erdem Sahin/Archivo

Ginebra, 27 may (EFE).- En una economía cada vez más digitalizada, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha lanzado este miércoles un nuevo servicio en línea que proporcionará pruebas de la existencia de archivos digitales y prevenir su posible manipulación o apropiación.

Denominado WIPO PROOF, este servicio es capaz de probar la existencia en una fecha y hora determinadas de un archivo digital, para salvaguardar todo tipo de productos, incluidos los audiovisuales, no sólo en el momento de la comercialización de éstos sino también antes, durante su desarrollo.

La nueva herramienta, señaló el director general de la OMPI, Francis Gurry, nace como ayuda en "hipotéticas disputas entre socios colaboradores o diferentes empresas acerca de quién inventó qué producto", incluyendo desarrollos de trabajos aún no terminados ni tampoco listos para solicitar una patente.

La organización indica que cada vez es más frecuente que muchas actividades innovadoras y creativas se realicen con la colaboración de varias empresas o socios, generando una amplia gama de archivos de datos con material valioso "que puede caer fácilmente presa de un uso o apropiación indebidos".

Este tipo de archivos pueden ser desde secretos comerciales a guiones cinematográficos o televisivos, partituras, algoritmos de inteligencia artificial, grandes bases de datos o registros empresariales, explicó la OMPI.

Independientemente de que vayan o no a ser registrados como propiedad intelectual utilizando los canales tradicionales de la OMPI, "estos contenidos deberían tratarse como activos intelectuales", razón por la cual se crea el servicio WIPO PROOF.

En él se generará una "huella digital" con la fecha y hora de existencia de un determinado archivo, que podría servir de prueba en un futuro litigio.

Estas huellas digitales, con una validez de dos años, podrán adquirirse de una en una o en paquetes de varias a precio más reducido (Gurry mencionó que un paquete de mil huellas se comercializará a unos 13 dólares, o 12 euros).

Se podrá acceder fácilmente a este servicio a través de la página de internet wipo.wipoproof.net, desde la que se podrá conseguir esa huella digital para archivos personales seleccionados por el usuario sin necesidad de subirlos a ningún servidor, aunque éste tendrá que hacerse una cuenta en la OMPI.