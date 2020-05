La NHL presenta un formato de playoffs con 24 equipos en plan para volver a competir

En la imagen, el comisionado de la Nacional de Hockey Sobre Hielo (NHL), Gary Bettman. EFE/Jeff Kowalsky/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- La Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo confirmó este martes a través de su comisionado, Gary Bettman, que no se completará al temporada regular, suspendida por la pandemia del coronavirus, y se pasará directamente a unos playoffs de 24 equipos en lugar de 16 si al final se reanuda la competición.

"A medida que buscamos un retorno a la normalidad, este es un día importante para los aficionados de la NHL", dijo Bettman sobre el Plan de Regreso a la Competición.

"Desde el 12 de marzo hemos tenido la esperanza y el optimismo de que al desarrollar todas las opciones y alternativas, podríamos llegar a este punto. Sé que me uno a los aficionados del deporte en todas partes cuando digo que no podemos esperar a que los jugadores vuelvan a tocar el hielo".

Bettman dijo que el objetivo es completar la temporada 2019-20 y tener una temporada de 82 juegos en 2020-21.

Si bien los jugadores y la NHL han acordado un formato, el sindicato no ha aprobado formalmente ningún retorno real para terminar la temporada.

La liga y el sindicato también deben resolver los protocolos de salud y seguridad y resolver otros problemas, incluido dónde jugar.

"Hay una pregunta 'si' en curso. Pero hay que hacer esto por etapas", comentó el director ejecutivo del sindicato de jugadores, Don Fehr. "Nunca ha habido una disputa de que esto no puede avanzar a menos que se proteja la salud y la seguridad de todos los involucrados".

El Plan de Regreso a la Competición también aborda los detalles del sorteo universitario de la NHL, el sorteo de la lotería, además de algunos de los aspectos de salud y seguridad del regreso a la acción.

Bettman dijo que la temporada regular 2019-20 ha sido dada por concluida. Las estadísticas que quedaron establecidas hasta el pasado 11 de marzo serán las que cuenten a la hora de considerar los premios individuales de la NHL.

Ahora, la NHL pasará a un formato de postemporada basado en una conferencia de 24 equipos que el pasado viernes fue aprobado por el sindicato después de una votación de 29-2, con Carolina Hurricanes y Tampa Bay Lightning como los únicos equipos cuyos representantes dieron su voto negativo.

Los partidos se podrán disputar dentro de arenas vacías en dos ciudades centrales, donde los jugadores, el personal del equipo y otros profesionales esenciales se alojarían durante el reinicio de la temporada.

Originalmente, la NHL buscaba cuatro sedes diferentes, pero la logística y un nuevo enfoque en el formato de conferencia de 24 equipos lo redujeron a dos.

Bettman dijo que las ciudades de Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Ángeles, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto y Vancouver están siendo consideradas.

Las sedes tendrían arenas seguras, hoteles e instalaciones de entrenamiento, y habría pruebas y protocolos estrictos de COVID-19 en cada una de ellas.

Los cuatro mejores equipos en cada conferencia clasificados por porcentaje de puntos -Boston, Tampa Bay, Washington y Filadelfia en el este y St. Louis, Colorado, Las Vegas y Dallas, en el oeste- jugarán torneos round-robin por separado para determinar la clasificación en la primera ronda. Se jugarán con tiempo extra de temporada regular y reglas de muerte súbita.

Esos equipos acumularán puntos dentro de ese formato de round-robin, y si hay algún empate, se dividirán según el equipo que tenga un mayor porcentaje de puntos en la temporada regular.

Los 16 equipos restantes, clasificados por conferencia, jugarán las mejores series de play-in. Estos partidos se disputarán con reglas de tiempo extra de playoffs

Las estas series de play-in determinarán qué equipos avanzarán a un grupo tradicional de los 16 tradicionales de la Copa Stanley.

En el Este los enfrentamientos de la serie de play-in serían Pittsburgh (5)-Montreal (12), Carolina (6)-New York Rangers (11), New York Islanders (7)-Florida (10) y Toronto (8)-Columbus (9).

En el Oeste, los emparejamientos serían Edmonton (5)-Chicago (12), Nashville (6)-Arizona (11), Vancouver (7)-Minnesota (10) y Calgary (8)-Winnipeg (9).

La Final de Conferencia y de la Copa Stanley se decidirán en series al mejor de siete partidos, que se disputarán en las dos ciudades que hayan sido elegidas como sedes.