La factura petrolera de Honduras baja un 11,2 % en tres meses por el COVID-19

Los hondureños pagaron 44,6 millones de dólares por la importación de gasolina regular, un 6,4 % más que en igual periodo de 2019, cuando la compra ascendió a 41,9 millones de dólares. EFE/David de la Paz/Archivo

Tegucigalpa, 27 may (EFE).- Honduras pagó en el primer trimestre de este año 324,2 millones de dólares por las importaciones petroleras, un 11,2 % menos que en el mismo periodo de 2019, y compró 300.000 de barriles más de hidrocarburos, debido a la pandemia del coronavirus, informó este miércoles el Banco Central del país.

La institución hondureña indicó en un informe que la compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en el primer trimestre de este año bajó 41,1 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2019, cuando pagó 365,3 millones de dólares.

La reducción obedece, según el organismo, a una disminución de 16,1 % en el precio internacional debido a una menor demanda por las medidas adoptadas por los países para contener la propagación de la pandemia del coronavirus

Además, por la falta de un acuerdo en las negociaciones realizadas a inicios de marzo pasado entre miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, quienes "no llegaron a un consenso en cuanto a los recortes de producción, lo que provocó una rápida disminución de los precios internacionales de los combustibles", agregó el Banco Central.

La importación de diesel le costó al país centroamericano 129 millones de dólares, un 11,5 % menos que en los primeros tres meses de 2019, cuando compraron 145,7 millones de dólares, detalla el reporte.

La compra de gasolina superior, por 69,8 millones de dólares, disminuyó 5,5 % con relación al mismo lapso del año pasado, cuando ascendió a 73,9 millones de dólares, añade.

Los hondureños pagaron 44,6 millones de dólares por la importación de gasolina regular, un 6,4 % más que en igual periodo de 2019, cuando la compra ascendió a 41,9 millones de dólares.

El organismo indicó que la compra de búnker, principal materia prima para la generación de energía térmica, por 53,7 millones de dólares, se redujo un 20,5 % con relación al mismo lapso de 2018, cuando ascendió a 67,6 millones de dólares.

También señaló que se compraron 27,1 millones de dólares en queroseno y gas licuado para uso doméstico, según el informe del Banco Central.

En el primer trimestre de 2020 se importaron 5,5 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que representa 300.000 barriles más a lo comprado en el mismo periodo de 2019, cuando sumaron 5,2 millones de barriles, enfatizó el emisor.

El organismo incluyó en la factura petrolera del primer trimestre la compra de energía eléctrica que Honduras hizo a otros países centroamericanos, que no identifica, por 5,5 millones de dólares, un 111,5 % más que en los primeros tres meses del año pasado, cuando se pagó 2,6 millones de dólares.