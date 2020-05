"La ciudad de los aplausos", la oda a San Petersburgo de periodista español

El Museo Ruso de San Petersburgo proyecta este miércoles en directo el documental del periodista español Ricardo Marquina, "La ciudad de los aplausos", dedicado a la intensa vida de las instituciones culturales en la antigua capital de los zares. EFE/ Ricardo Marquina

Moscú, 27 may (EFE).- El Museo Ruso de San Petersburgo proyecta este miércoles en directo el documental del periodista español Ricardo Marquina, "La ciudad de los aplausos", dedicado a la intensa vida de las instituciones culturales en la antigua capital de los zares.

"La ciudad de los aplausos", que ya está disponible en la plataforma de Youtube, es, en palabras de Marquina, un homenaje a los artistas de San Petersburgo que "con su trabajo llevan cada día el espectáculo a los teatros" de la ciudad. "Ellos son los protagonistas, la gente que está en los escenarios de una u otra manera", señala en conversación con Efe.

Al ser preguntado sobre el nombre del documental, el periodista explica que se lo inspiraron las propias actuaciones, porque mientras estaba en la ciudad "había espectáculos todos los días" y por ello "había aplausos cada noche".

"Es una ciudad que tiene espectáculos de calidad todos los días" y a unos precios asequibles, explica.

PRESENTACIÓN VIRTUAL

La presentación del trabajo, cuya grabación y edición se prolongó por dos años, tenía que ser presencial y contar con la participación de su autor, pero la pandemia del coronavirus obligó a los organizadores a cambiar de planes.

"Habíamos preparado todo ya, con un pase con los directores de los teatros que aparecen en el documental y con varios de los protagonistas, pero desde hace un mes vimos ya que no iba a ser posible, por eso lo hacemos virtual", explicó Marquina a Efe durante una conversación telefónica.

El periodista reconoce que se sintió un poco "frustrado" hace un mes, cuando tanto el autor del trabajo como la dirección del museo decidieron suspender la proyección del documental en sala debido a la situación epidémica en el país.

"Ahora mismo, como todos, he asimilado que esto es así, y ya está. Lo tomo con resignación", afirma.

DOS AÑOS DE TRABAJO

Y es que "La ciudad de los aplausos", que Marquina comenzó a grabar a finales de 2017 es un documental muy especial para el periodista que ha vivido cinco años en San Petersburgo, tiempo en el que desarrolló su gran apego por la ciudad y su cultura universal.

"El grueso del documental, pero no todo, se grabó en diciembre de 2018, cuando pasé un mes allí. Alquilé un apartamento y trabajé todos los días", recuerda.

Luego tuvo que reanudar la grabación en otras ocasiones, porque cada teatro y cada artista, explica, tienen unos horarios estrictos y había que adaptarse a su disponibilidad.

UN TRABAJO PERSONAL

Con todo, se trata de un trabajo "totalmente personal" y "no remunerado", que su autor decidió hacer para dar a conocer al mundo la prolífica labor de las diversas instituciones culturales de la antigua capital imperial.

"La idea nació hace mucho tiempo, cuando vivía en San Petersburgo, y cuando ya tenía el tiempo, el equipo y el dinero para hacer un proyecto así, decidí que era el momento", señala.

Marquina, que tiene a sus espaldas múltiples proyectos documentales y otros tantos en mente, se mostró "contento" de que el Museo Estatal de San Petersburgo haya decidido elegir su trabajo, entre otros, para celebrar el Día de la Ciudad, al cumplirse hoy 317 años de su fundación por Pedro el Grande.

"Tengo pensado empezar ya después de verano a filmar un documental centrado solo en el Museo Ruso de San Petersburgo y sus trabajadores", adelantó.