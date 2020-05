Kazajistán no detendrá la producción petrolera en Tengiz pese al foco de COVID-19. EPA PHOTO / ANATOLY USTINENKO/Archivo

Nur-Sultán, 27 may (EFE).- El campo petrolero más grande de Kazajstán, Tengiz, que se desarrolla con la participación del gigante petrolero estadounidense Chevron, no se detendrá, a pesar del brote de coronavirus detectado entre sus trabajadores que afecta a unas mil personas, informó hoy el Gobierno.

El ministro kazajo de Energía, Nurlán Nogáyev, señaló en una conferencia de prensa que "actualmente no se plantea detener (la actividad en) el campo (petrolero)".

"La producción principal funciona sin cambios" al igual que el proyecto de expansión, si bien "el trabajo no esencial ha sido pospuesto a una fecha posterior", explicó.

La semana pasada la jefa sanitaria de Kazajistán, Aizhan Esmagambetova, avisó de que Tengiz, con una extensión más de cuatro veces la de París, podría cerrarse debido al coronavirus.

El Gobierno ha cifrado en unos mil los casos detectados, en tanto que la compañía Tengizchevroil, en la que Chevron controla un 50 % y que opera el campo, ha situado el número en 778, restando aquellos infectados que han abandonado la reserva petrolera.

Según el ministro de Energía, en total 18.500 trabajadores han sido retirados del campo para evitar que se expanda el brote, y se está efectuando un trabajo de prevención sanitaria de acuerdo con los requisitos de la región.

Desde el lunes pasado, las medidas de cuarentena se han endurecido en Tengiz y para hacer frente al foco se ha instalado un hospital infeccioso. Actualmente 376 personas reciben tratamiento.

La producción promedio en Tengiz es de entre 25 y 26 millones de toneladas de petróleo al año, casi un tercio de toda la producción petrolera en Kazajistán, que es de 90 millones de tonelada al año.