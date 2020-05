Italia y España, principales receptores de fondos europeos: Mapa

(Bloomberg) -- Italia recibirá la mayor cuota del paquete de ayuda de 750.000 millones de euros (US$823.000 millones) para estimular la economía de la Unión Europea en respuesta a la pandemia de coronavirus. Le seguirá España. Del total, 500.000 millones de euros se distribuirán en forma de subvenciones a los Estados miembros, y 250.000 millones de euros podrían estar disponibles en préstamos. Para financiar el paquete, la UE emitirá deuda por hasta 750.000 millones de euros en los mercados financieros.

Nota Original:Italy, Spain to Be Largest Recipients of EU Stimulus Fund: Map

