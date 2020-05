Honduras no permitirá Declaración Única de camioneros con rumbo a Costa Rica

Las autoridades migratorias concederán "un plazo máximo de estadía en Honduras de 72 horas, equivalentes a 3 días naturales, a todos los transportistas de nacionalidad costarricense", enfatizó la Secretaría de Desarrollo Económico en un comunicado. EFE/Jorge Torres/Archivo

Tegucigalpa, 27 may (EFE).- El Gobierno de Honduras informó este miércoles que no permitirá que camioneros extranjeros con destino a Costa Rica realicen el trámite de Declaración Única Centroamericana de Tránsito (DUCA-T) en territorio nacional.

La Secretaría de Desarrollo Económico de este país centroamericano ordenó a la Administración Aduanera hondureña que "no permita el registro e inicio en Honduras de las Declaraciones Únicas Centroamericanas de Tránsito (DUCA-T), con destino a Costa Rica con códigos de transportistas diferentes al de Honduras (HN)".

Instó además al Instituto Nacional de Migración que aplique "el principio de correspondencia mutua" a Costa Rica y restringa el ingreso de camioneros costarricenses al territorio hondureño, después de que el Gobierno costarricense hiciera lo propio el pasado 18 de mayo.

Las autoridades migratorias concederán "un plazo máximo de estadía en Honduras de 72 horas, equivalentes a 3 días naturales, a todos los transportistas de nacionalidad costarricense", enfatizó la Secretaría de Desarrollo Económico en un comunicado.

También piden al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos que "velen por el cumplimiento de la medida".

Costa Rica restringió el 18 de mayo el ingreso de transportistas extranjeros a su territorio, la mayoría en la frontera con Nicaragua, después de detectar 50 casos positivos de COVID-19 entre conductores.

La semana pasada, Costa Rica presentó un "plan piloto" que permitirá a transportistas extranjeros ingresar al país bajo "un estricto protocolo sanitario y de seguridad" por 72 horas máximo para que realicen la carga y descarga de mercancías en los depósitos fiscales designados por el Gobierno, enfatizó la institución hondureña.

Los camioneros serán controlados a través de GPS y podrán detenerse en lugares autorizados, a fin de satisfacer sus diversas necesidades" y solo tendrán "48 horas a partir del ingreso al depósito autorizado al efecto, para realizar la descarga de su mercancía", señaló.

Las decisiones de Costa Rica han generado descontento en Centroamérica, pero se mantienen vigentes.

La Comisión de autoridades migratorias de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) aprobaron el 7 de mayo el "Protocolo Operativo Migratorio Regional para el Tránsito de Transportistas de Carga en el marco de la pandemia por el COVID-19", el cual establece la aplicación del "principio de correspondencia mutua" en relación al ingreso y tránsito de camioneros de cargo en la región", indicó la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras.

Costa Rica ha alcanzado un acuerdo con Panamá para movilizar carga por vía terrestre bajo medidas sanitarias estrictas en el marco del coronavirus, mientras que Nicaragua mantiene cerrado su lado de la frontera con territorio costarricense como protesta.

El Gobierno costarricense ha solicitado al resto de los países centroamericanos que se sumen a su intención de poner fin a la crisis en sus fronteras.

Además, ha pedido la elaboración de un protocolo regional de medidas de bioseguridad para agilizar el comercio, proteger a los transportistas de carga y modificar las medidas preventivas que ha impuesto.