HBO estrena "Legendary", un concurso de "voguing" al estilo de "The X Factor"

Fotografía cedida por HBO Max que muestra una parte del programa "Legendary". EFE/Zach Dilgard HBO Max

Los Ángeles (EE.UU.), 26 may. (EFE).- Nacida en los locales alternativos de Nueva York, la cultura del "vogue" da el salto a los concursos de talentos televisados con "Legendary", un programa estrenado este martes en HBO Max sobre el movimiento popularizado en la década de 1980.

Al estilo de "The X Factor" y "Got Talent", la competición reúne a equipos -"casas" en la subcultura del "voguing"- que deben competir semanalmente para lograr el título de leyenda.

En el primer episodio, la rapera Megan Thee Stallion, que triunfa junto a Beyoncé con "Savage", ha sido la examinadora más atrevida en las valoraciones de un panel de jueces completado por la actriz Jameela Jamil (“The Good Place”), el estilista Law Roach y la leyenda del vogue Leiomy Maldonado.

Con una dinámica realización, las galas se centran en las coreografías de cada grupo, grabadas en una nave industrial reconvertida en plató que recuerda los orígenes del fenómeno cultural.

El resto: pelucas, maquillaje, barbas, tacones, atuendos atrevidos, movimientos imposibles y esa combinación de glamour y vulgaridad que ha inspirado al mundo de la moda durante décadas desde que Madonna asumiera su estilo en la canción "Vogue".

Pero las historias humanas detrás de la purpurina también hacen acto de presencia, tal y como fue concebido el estilo de baile, que surgió entre la comunidad LGTBQ+ y celebra la diversidad de los cuerpos, ya sean musculosos, delgados, torcidos o gordos.

Por ejemplo, los integrantes de la Casa de Lanvin (House of Lanvin) hicieron antes de su actuación un alegato de lo que significa ser latino, LGTBQ+ y estadounidense en el barrio del Bronx de Nueva York.

"Legendary" es una de las apuestas de la nueva plataforma de "streaming" HBO Max.

Toma el relevo del éxito que han tenido otros formatos basados en la cultura LGTBQ+ estadounidense como la serie "Pose", nominada en los Emmy y centrada en las casas de "voguing" de la década pasada, o el concurso de transformismo "RuPaul's Drag Race".

La pandemia del coronavirus ha impedido celebrar un estreno físico de este formato, que ha apostado por una "premiere" virtual en la que los participantes han compartido las impresiones del primer episodio, por el que se ha envidado maquillajes y otros accesorios a los espectadores.

