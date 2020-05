Francia pide a todos los Estados miembros de la UE apoyar el plan "histórico" de Bruselas

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, pidió a todos los Estados miembros de la UE, "incluidos los cuatro frugales" (Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia) que apoyen el "histórico" plan de recuperación de 750.000 millones de euros (825.000 millones de dólares) presentado por Bruselas.

"Hago un llamamiento a todos los Estados europeos sin excepción, incluidos los cuatro frugales, para que apoyen este plan", dijo el ministro ante el Senado, y añadió que se trata de un plan "fuerte y justo".

En un tuit, el presidente Emmanuel Macron saludó "un día esencial para Europa".

"Debemos actuar rápidamente y adoptar un acuerdo ambicioso con todos nuestros socios europeos", señaló el jefe de Estado francés.

En el Senado, Le Maire también subrayó la contribución de París y Berlín al plan presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Debe ser motivo de orgullo para todos nosotros ver que el acuerdo franco-alemán negociado por el presidente de la República y la canciller alemana ha sido plenamente retomado por la Comisión Europea y ha servido de base para este plan", dijo.

"Sí, vamos a dar más a los más afectados", aseguró. "Me quito el sombrero y me enorgullezco por todos, porque finalmente la solidaridad en Europa ya no es solo una palabra, sino un principio y un acto", añadió.

"Todos los ciudadanos europeos comprenderán que la UE nos permitirá salvarnos de la crisis económica sin precedentes que estamos viviendo", subrayó.

Del total, Italia recibiría 81.807 millones en ayudas directas y 90.938 millones en préstamos, mientras que España contaría con 77.324 millones en subvenciones y 63.122 millones en créditos reembolsables.

