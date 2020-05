El transporte colombiano por carretera pide reactivación para atajar la crisis

Transportadores permanecen junto a sus buses con la bandera de Colombia durante una movilización realizada este miércoles por las calles de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega

Bogotá/Cali, 27 may (EFE).- Centenares de trabajadores del sector de transporte de pasajeros por carretera salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia para pedir al Gobierno que reactive lo más pronto posible esa actividad, paralizada desde mediados de marzo por la cuarentena contra el coronavirus.

Una de las concentraciones más grandes ocurrió en los alrededores de la Terminal de Transportes de Bogotá, a donde llegaron cerca de 100 conductores para manifestar su preocupación por la situación que viven y pedir ayuda al Gobierno, ya sea con la reactivación del trabajo o con la entrega de ayudas humanitarias.

"Esperamos que el Gobierno nos pueda colaborar de pronto con unas ayudas porque no hemos podido trabajar por las circunstancias. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de la Alcaldía, del Gobierno, a ver qué soluciones nos pueden dar", dijo a Efe Luis Martínez, conductor de la compañía Omega, una de las principales de Colombia.

A diferencia de las empresas de autobuses, las de transporte de carga por carretera sí han podido trabajar durante la cuarentena, siguiendo los protocolos sanitarios, para mantener el abastecimiento del país.

EMPRESAS ASFIXIADAS

Martínez explicó que Omega les ha ayudado "hasta donde ha podido" y por ello es consciente de que el parón de más de dos meses ha perjudicado a una empresa que económicamente pasa dificultades por culpa de la pandemia.

"Ellos nos dicen que si este mes no pueden reactivar tienen que cancelarnos contratos y desistir del empleo de nosotros", añadió el conductor, que tiene como base Bogotá pero que por su trabajo suele viajar a departamentos como Santander y Norte de Santander (este); el Magdalena (norte), y Antioquia (noroeste).

Durante la cuarentena, que comenzó el 25 de marzo, la actividad de este sector ha sido esporádica pues solo han salido algunos autobuses que llevan hasta Cúcuta, en la frontera con Venezuela, a inmigrantes que regresan a su país.

Según la compañía Copetrán, el sector ha perdido más de 500.000 millones de pesos (unos 134 millones de dólares) y se estima que los efectos de la crisis solo sean superados en unos dos años.

ACATAMIENTO A LOS PROTOCOLOS

Al igual que Martínez, sus compañeros de empresa y de trabajo están dispuestos a acatar los protocolos que determine el Gobierno para reactivar el sector cuando sea autorizado.

"Estamos empleando todas las modificaciones de los autobuses, nosotros también manejamos medidas de protección. Ya hay varios buses que hoy están con las medidas de protección que ha dispuesto la república", dice Martínez.

Con él coincide Miguel Antonio Delgado, que junto a decenas de conductores más se reunió en la terminal de transportes de Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, para participar de una caravana en la que hicieron sonar cornetas y sacaron trapos rojos, la enseña usada por quienes no tienen qué comer en estas épocas.

"Estamos protestando porque somos ya muchos compañeros que estamos desempleados, con el problema de que nos han sacado de las empresas para minimizar gastos. Somos muchas familias, más de mil familias que pasamos necesidades y ya no aguantamos más esta presión que tiene el Gobierno con nosotros", afirmó Delgado a Efe.

Al igual que en Bogotá y Cali, los transportistas salieron a las calles de Medellín y Barranquilla donde también hicieron caravanas para pedir al Gobierno una ayuda durante la pandemia que sigue avanzando en el país con 23.003 casos confirmados y 776 víctimas mortales.