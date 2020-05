El presidente hondureño advierte que su país no es tierra fértil para criminales

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 26 may (EFE).- El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, advirtió este martes a grupos criminales que Honduras "no es tierra fértil para sus fechorías", y destacó los avances "sustanciales" de su Gobierno en materia de seguridad.

“El mundo criminal nos puso en el mapa mundial como el país más violento de la faz de la tierra y así encontramos este país”, enfatizó el gobernante hondureño en una rueda de prensa.

Hernández destacó que Honduras ahora no figura "ni en la lista de los diez países más peligrosos del mundo" gracias al "enorme trabajo de toda la institucionalidad, de hombres y mujeres en las fuerzas de seguridad, operadores de justicia, y hoy ha cambiado esa situación”.

Según la Policía Nacional, en 2011 Honduras registró una tasa de 86,47 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2019 bajó a 44,23 muertes.

Sin embargo, el presidente Hernández indicó que la lucha contra la criminalidad "aún no termina" y continúa "trayendo consecuencias de parte de grupos de criminales despiadados, mentes maquiavélicas y sin escrúpulos".

Advirtió además que esos delincuentes "aunque tergiversen la realidad, no les daremos tregua” en el país centroamericano, que este año registra una media diaria de 8,3 muertes violentas.

LEY PARA PROTEGER ESPACIO AÉREO

El presidente hondureño sancionó la víspera la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, aprobada la semana pasada por el Parlamento, que permitirá fortalecer la lucha contra el narcotráfico en Honduras.

La nueva ley facilitará la cooperación entre Honduras y otros países de la región en el combate del narcotráfico, según las autoridades hondureñas.

El territorio hondureño es utilizado por narcotraficantes internacionales que envían cargamentos, especialmente de cocaína, a Estados Unidos, en avionetas y embarcaciones rápidas que navegan por el Caribe.

Con el apoyo de Estados Unidos, México, Colombia y el Triángulo Norte de Centroamérica, Hernández abrió el Centro Combinado de Operaciones Interagencial.

“Así que, hagan lo que hagan, digan lo que digan, inventen lo que inventen o, como decimos en mi pueblo, relinchen lo que quieran, este país no es tierra fértil para sus fechorías, Honduras es un territorio hostil para ustedes”, subrayó.

El gobernante hondureño afirmó además que su país si es "territorio fértil para el productor, el productor de la cadena alimenticia, el productor de café y muchos otros que con su trabajo y empeño nos perfilan a ser ejemplo en la región como productores de alimentos”.