El Gobierno alemán aplaza la decisión de retirar el aviso contra los viajes en Europa

Berlín, 27 may (EFE).- El Gobierno alemán ha aplazado hata el miércoles de la semana que viene la decisión sobre retirar su recomendación de no viajar el extranjero debido a la panndemia del coronavirus, informa este miércoles el grupo mediático Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

El debate sobre un plan para levantar el 15 de junio la advertencia para 31 países europeos, que iba a tener lugar inicialmente hoy, se ha pospuesto por las críticas de la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, partido hermanado de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller, Angela Merkel.

Esta advertencia global, vigente desde mediados de marzo, quedará sustituida por informaciones específicas sobre la situación en casa país o región, que incluiría a los socios de la Unión Europea (UE), así como otros cuatro asociados al espacio Schegen -Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein-, según había avanzado el ministro de Exteriores, Heiko Maas.

No obstante, en contra de lo planeado inicialmente, el tema ya no forma parte de la agenda del día del Consejo de Ministros, señala el RND en base a círculos del gobierno.

El jefe del Gobierno de Baviera y presidente de la CSU, Markus Söder, acusó al ministro de Exteriores de "proceder en solitario" y exige que la coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócrata aborde el tema en profundidad.

También el ministro del Interior, el socialcristiano Horst Seehofer, había expresado sus reticencias.

La CSU teme que una mayor libertad de movimiento lleve a una nueva oleada de contagios.

Baviera es uno de los estados federados más afectados por el coronavirus, con 46.458 contagiados y 2.404 muertos.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, el numero de contagiados en Alemania asciende a 179.364, lo que supone 362 casos más en las últimas 24 horas, mientras que el número de muertos se sitúa con 47 más en un día en 8.349.

En tanto, la cifra de pacientes recuperados se sitúa en 162.800, unos 800 más en las últimas 24 horas.