El expresidente mongol Enkhbayar no podrá presentarse a los comicios legislativos

Nambaryn Enkhbayar. EPA/HOW HWEE YOUNG/Archivo

Pekín, 27 may (EFE).- La Comisión Electoral de Mongolia rechazó la candidatura para las próximas elecciones legislativas de quien fuera presidente del país entre 2005 y 2009, Nambaryn Enkhbayar, debido a que en 2012 fue condenado por corrupción y abuso de autoridad.

La agencia de noticias estatal Montsame informa de que hoy se interpuso un recurso contra el dictamen de la Comisión, que cerraba este miércoles el plazo para la presentación de candidaturas para los comicios, previstos para el próximo 24 de junio.

La información apunta que se han rechazado cinco de las 76 candidaturas -el Gran Jural del Estado, el Parlamento mongol, consta de 76 escaños- presentadas por la coalición que pretendía liderar Enkhbayar, liderada por los excomunistas del Partido Popular Revolucionario de Mongolia (MPRP) y llamada “Nuestra Coalición”.

El expresidente, que también fue presidente del Parlamento y primer ministro en la década de los 2000, fue condenado en 2012 por uso irregular de propiedades del Estado y abuso del poder ejecutivo, aunque recibió un indulto presidencial un año después.

Su condena inicial fue reducida tras recurrir ante el Tribunal Supremo, por lo que el político consideraba que tenía derecho a concurrir a los próximos comicios.

La Comisión Electoral ya impidió a Enkhbayar participar en las presidenciales de 2017 alegando que no había cumplido con su condena íntegra -precisamente por haber sido indultado- y que no había pasado los anteriores cinco años residiendo en Mongolia, tal y como establece la normativa, ya que había abandonado el país entre agosto de 2013 y octubre de 2014.

El secretario general del MPRP, Buya Tulga, aseguró a mediados de este mes que no había obstáculos legales a la candidatura de Enkbayar para las legislativas de junio tras la última reforma de la ley electoral.

No obstante, el presidente de la Comisión Electoral ya advirtió el pasado mes de diciembre que estos cambios implicaban que no se permitiría que se presentasen como candidatos a “personas que hayan sido condenadas por corrupción por un tribunal”.

El MPRP fue fundado en 2010 por Enkhbayar como una escisión del gobernante Partido Popular de Mongolia (MPP) después de perder las elecciones presidenciales de 2009 contra el candidato del opositor Partido Democrático (PD), Tsakhiagiin Elbegdorj.

En el actual Gran Jural del Estado, elegido en las elecciones de 2016, el MPP -que controló el país durante la era comunista (1921-1990)- ostenta 65 de los 76 escaños, mientras que el MPRP solo cuenta con uno.