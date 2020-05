El ejército canadiense acusa abusos en hogares de ancianos afectados de COVID-19

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que el contenido del informe, que fue conocido este martes, aunque fue entregado a las autoridades durante el fin de semana, "es profundamente perturbador". EFE/EPA/Archivo

Toronto (Canadá), 26 may (EFE).- El ejército canadiense denunció ante las autoridades del país las "horrorosas" condiciones en que encontraron varias residencias de ancianos afectadas por el COVID-19 en Ontario, con personas muertas, enfermos sin atención y residentes descuidados durante semanas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que el contenido del informe, que fue conocido este martes, aunque fue entregado a las autoridades durante el fin de semana, "es profundamente perturbador".

Por su parte, el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, Doug Ford, dijo que "los informes que nos han proporcionados son desoladores, son horrorosos, es increíble que esto pueda suceder en Canadá".

Ford añadió que "leer estos informes es lo más difícil que he tenido que hacer como primer ministro" de la provincia.

El Gobierno canadiense destinó en abril a centenares de militares a cinco residencias de ancianos de Ontario y 25 de Quebec que sufrían brotes de COVID-19, para asistir al personal y ayudar a descontaminar las instalaciones en la que murieron decenas de personas.

Según lo presenciado por el personal militar, los empleados de las instituciones no descartaban guantes y mascarillas sucios tras atender a residentes enfermos con COVID-19, en algunas ocasiones tardaban horas en asistir a los residentes y permitían que se mezclasen enfermos de COVID-19 con personas sanas.

El personal militar también presenció casos de brutalidad, abuso, crueldad, y evidentes señales de falta de higiene. En algunas instalaciones se descubrieron plagas de insectos como cucarachas, moscas y hormigas.

La cifra oficial de muertos por COVID-19 en Ontario se situó este martes en 2.123 personas. De esta cifra, 1.538, un 72,5 % del total, fallecieron en residencias de ancianos y atención.

En las cinco residencias de Ontario intervenidas por las autoridades militares se han producido al menos 225 fallecimientos.

Las autoridades de Ontario dijeron que lanzarán una comisión de investigación independiente sobre la situación de las residencias mientras que Ford aseguró que se haría "justicia". Ford ha solicitado a las autoridades forenses que realicen su propia investigación para determinar si hay indicios de delitos.

Las autoridades militares están redactando un informe similar sobre la situación en la provincia de Quebec, en la que hasta la fecha de hoy han muerto 4.139 personas, también en su mayoría en residencias de ancianos.