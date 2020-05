EE.UU. pide más fondos para El Salvador pese a confrontación con órganos

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, participa en una conferencia este martes, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 26 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, dijo este martes que el Gobierno de su país respalda la entrega de más fondos de cooperación para Ejecutivo de Nayib Bukele, pese a los señalamientos de ataques contra los otros órganos de Estado.

Johnson confirmó en una conferencia de prensa que el Departamento de Estado de Estados Unidos "recomendó al Congreso" que el Gobierno salvadoreño "debe ser aprobado para seguir recibiendo cooperación".

El diplomático destacó que antes de la llegada de Bukele, en el último tramo del Gobierno del exlíder guerrillero Salvador Sánchez Cerén, "no era el caso", dado que "se congeló la ayuda hacia El Salvador".

"Es injusto que empezamos a ver los desafíos que se tienen cuando estamos en medio de una pandemia. Estos no son tiempos normales", acotó el embajador estadounidense tras la entrega oficial de una donación 250 ventiladores mecánicos para atender a los pacientes del COVID-19.

Destacó que "hemos disfrutado de una amistad y una cooperación que ha sido exitosa" con el Gobierno de Bukele, principalmente en el área de seguridad y migración irregular.

"Uno de los progresos más importantes que se han visto es lo que se ha logrado en la seguridad y reducción de los homicidios", expuso Johnson.

De acuerdo con el medio local El Diario de Hoy (EDH), el Departamento de Estado del país norteamericano recomienda la continuidad de la cooperación, pero "hace duros señalamientos al gobierno de Nayib Bukele por debilitar la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad".

El periódico señala que las declaraciones del mandatario sobre las decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre medidas adoptadas por Bukele en el marco de la pandemia del COVID-19 son vistas "como un esfuerzo por debilitar, en lugar de fortalecer, las instituciones públicas".

Añade que "otro de los duros comentarios" hacia la administración Bukele es que "continúan los esfuerzos del Gobierno para silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas si no apoyan la narrativa oficial".

También expone que el documento, al que EDH reseña que tuvo acceso, se expresan "significativas preocupaciones" por la entrada de Bukele al Congreso el 9 de febrero pasado con militares y policías armados con fusiles para "presionar e intimidar" para obtener fondos para su plan de seguridad.

El mandatario admitió meses después, en una inusual entrevista por Instagram con el rapero puertorriqueño Residente, que esta acción fue un acto de presión.

El Gobierno ha mantenido una tensa relación con el Congreso y Corte Suprema en las últimas semanas, dado que, según el mandatario salvadoreño, le han retirado facultades para afrontar la pandemia.

En medio de esta escalada en las tensiones, el presidente Bukele aseguró que demandaría a estos órganos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).