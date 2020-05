EE.UU. acusa de narcoterrorismo al exdiputado venezolano Adel El Zabayar

En la imagen, el exdiputado venezolano Adel El Zabayar. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Nueva York, 27 may (EFE).- El exdiputado venezolano Adel El Zabayar fue acusado este miércoles por el Gobierno de EE.UU. de narcoterrorismo por conspirar para exportar toneladas de cocaína a EE.UU., así como de uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al cártel de Los Soles y los designados grupos terroristas FARC, Hamás y Hizbulá.

De acuerdo con el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York en Manhattan, Geoffrey S. Berman, que anunció hoy los cargos contra El Zabayar, el exmiembro de la Asamblea Nacional de Venezuela pertenecía presuntamente al cártel de Los Soles, que buscó reclutar terroristas de Hizbulá y Hámas para asistir en planificar y llevar a cabo ataques en EE.UU.

Indicó además que El Zabayar, que nació en Venezuela de padres sirios y fue diputado con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), "fue instrumental como intermediario" en esos planes y también señaló que presuntamente obtuvo en Oriente Medio un avión de carga repleto de armamento militar.

El fiscal Berman indicó además en el comunicado que se alega que El Zabayar, de 56 años, fue parte de una nefasta alianza del Gobierno, militares y miembros de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que usaron la violencia y la corrupción para promover sus objetivos narcoterroristas.

"El Zabayar fue presuntamente una parte clave del equipo que conspiró para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos", afirmó Berman en el comunicado, en el que se informó de la acusación del venezolano, que aún no ha sido arrestado.

Señaló además que con esta acusación, por las que el exdiputado enfrenta cadena perpetua, se une a la "lista negra" de otros acusados a los que hace dos meses les presentaron cargos y que incluye al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

De acuerdo con las autoridades federales, durante más de dos décadas, los miembros del cártel de Los Soles, incluido El Zabayar y Maduro, "han abusado de los venezolanos y corrompido las legítimas" instituciones de ese país, incluyendo partes de la rama militar, de inteligencia, legislatura, y la judicatura para facilitar la importación de toneladas de cocaína a EE.UU.

Detalla además que dicho cártel no solo buscó enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar" a EE.UU. con cocaína y causar efectos nocivos y adictivos en ciudadanos de ese país.

Alega que Los Soles ha trabajado en coordinación con los grupos terroristas Hizbulá, Hamás y las FARC.

También que El Zabayar en particular participó, entre otras cosas, en negociaciones de armas por cocaína, obteniendo un lanzacohete antitanques para las FARC como un pago parcial por la cocaína y que presuntamente reclutó terroristas de Hizbulá y Hamás para ayudar con el plan y organizar ataques contra intereses de Estados Unidos.

Cita que en 2015 se reunió con el expresidente de la Asamblea de Venezuela Diosdado Cabello, también alegado miembro del cártel Los Soles, en una base militar en Caracas. En dicho encuentro Cabello presuntamente le instruyó para que viajara a Oriente Medio a obtener armas y hacer el reclutamiento para formarlos en un campo clandestino en Venezuela.

El propósito de ese reclutamiento era formar una gran célula terrorista capaz de atacar intereses de EE.UU. a nombre del cártel de Los Soles, a lo que habría accedido el acusado.

Durante sus actividades como miembro del cártel, el exdiputado habría actuado como enlace entre el Gobierno venezolano y el presidente de Siria, Bashar Al Asad, entre otras actividades.