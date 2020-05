Ecuador reporta 3.275 muertes y 38.103 contagios por coronavirus

En la imagen ciudadanos ecuatorianos con mascarillas llegan al Mercado de San Roque, en el Centro Histórico de Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 27 may (EFE).- El número de fallecidos por coronavirus ascendió a 3.275 en Ecuador, donde se han confirmado 38.103 contagiados, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

En el reporte oficial sobre la pandemia figuran, además, 2.144 fallecidos probables por COVID-19.

Hasta el momento se han tomado 109.541 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales 48.829 casos han sido descartados.

De los positivos, 29.147 se confirmaron por PCR y 8.956 por pruebas rápidas.

El reporte de provincias, que se basa sólo en las pruebas PCR, da cuenta de que en la del Guayas hay 13.890 contagiados, seguida de Pichincha -cuya capital es Quito- con 3.769; Manabí 2.150; Los Ríos 1.440 y El Oro 1.051, mientras que el resto tiene menos de mil casos cada una.

INVESTIGACIONES DE FISCALÍA

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció este miércoles que próximamente se comprarán cien mil pruebas PCR más pues las actuales solo durarán setenta días si se cumple la intención de realizar 1.500 diarias.

En una rueda de prensa virtual, el alcalde Yunda aseguró que el Ayuntamiento está abierto para colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de otras pruebas de diagnóstico para COVID-19.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía indicó este miércoles que, en conjunto con la Policía, ejecutó allanamientos "al Municipio de Quito, la Dirección de Salud, la casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora".

Ello "para recabar indicios por presunto sobreprecio en la adquisición de pruebas para COVID-19", señaló,

"Es obligación de la Fiscalía perseguir hechos con la finalidad de llevar a los responsables ante la justicia", precisó el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, quien estuvo a cargo del operativo.

Durante la diligencia, que inició a la madrugada, se levantaron más de nueve indicios, entre computadores, CPU, documentación, flash memories, que servirán para continuar con la investigación previa abierta en este caso, señaló la Fiscalía en un comunicado en el que apuntó que "por el momento no hay personas detenidas".

Yunda señaló que no se pondrá en "el papel de juez ni de fiscal" y pidió que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para esclarecer el caso, que se suma a otros que investiga la Fiscalía en distintos sectores de Ecuador sobre la compra de insumos durante la pandemia.

SITUACIÓN DE CONTAGIADOS

De acuerdo con el reporte oficial, 15.747 contagiados están estables en aislamiento domiciliario y 437 están hospitalizados en condiciones estables, en tanto otros 219 tienen pronóstico reservado.

Un total de 3.700 pacientes se han recuperado, 4.021 han recibido el alta hospitalaria y 10.704 el alta epidemiológica.

En Guayas, cuya capital es Guayaquil, se ha producido la mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19 (1.394), seguida por Manabí (421), Santa Elena (281), Pichincha (268), Los Ríos (194), El Oro (180) y Chimborazo (106), mientras que el resto de provincias tiene menos de un centenar de fallecidos cada una.

A nivel nacional, el grupo etario más afectado es el de 20 a 49 años, que aglutina el 56,1 % de los casos, seguido por el de 50 a 64 años, que suma el 24,4 %, y el de mayores de 65, con el 16,3 % de confirmados.

Ecuador se encuentra en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para encarar la pandemia de COVID-19 y busca pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad, en vigor desde el pasado 16 de marzo, cuando se decretó un estado de excepción en todo el territorio nacional.

Además, las autoridades han decidido aplicar un sistema de "semáforo" con las luces "roja", "amarilla" y "verde", para la desescalada de la cuarentena y la vuelta paulatina a las actividades productivas y laborales.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de que la última semana de mayo ha empezado en Ecuador con "38 cantones (municipios) en amarillo y uno en verde", de los 221 ayuntamientos en el país, con mas de 17 millones de habitantes.

"Formalmente, más de seis millones y medio de personas están en cantones en donde la economía se reactiva gradualmente", añadió.