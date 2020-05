Ecuador alienta la cooperación regional para reactivar el turismo

Fotografía de archivo del 13 de enero de 2020, de la ministra de Turismo, Rosi Prado en Quito. Prado dijo hoy miércoles en una entrevista a Efe, que "Queremos promovernos como región, similar a lo que hace Europa o Estados Unidos", y que "cada país tiene diferentes atractivos que pueden ser combinados para que la estadía de los turistas sea más larga". EFE/José Jácome/ARCHIVO

Quito, 27 may (EFE).- Ecuador trata de impulsar plataformas turísticas conjuntas con los países de la región para recuperar el terreno perdido durante la pandemia, que puede llegar a costarle al país miles de millones de dólares en ingreso de divisas y facturación.

"Queremos promovernos como región, similar a lo que hace Europa o Estados Unidos", manifestó a Efe la titular de Turismo, Rosi Prado, al recalcar que "cada país tiene diferentes atractivos que pueden ser combinados para que la estadía de los turistas sea más larga".

El Ministerio de Turismo forma parte de un grupo de comunicación de todos los países latinoamericanos en el que se intercambian estrategias e iniciativas destinadas a reactivar el turismo local y regional, una vez el riesgo de contagio por COVID-19 disminuya.

Para promocionar esta iniciativa de integración, los ministros del ramo han mantenido reuniones con organizaciones internacionales como la Adventure Travel Trade Association (ATTA), dedicada al turismo de aventura y con 84 países miembros y la World Travel & Tourism Council (WTTC), foro para la industria de viajes.

REANUDACIÓN DE VUELOS

La ministra defendió que los países de la región "están convencidos de que la conectividad a buen precio en América Latina es necesaria", razón por la que proponen nuevas estrategias para que las aerolíneas abaraten los costos.

Sin embargo, aún llevará algún tiempo hasta que las empresas y aerolíneas puedan ofrecer la cantidad de viajes que se hacían antes de la pandemia.

Pero la buena noticia es que a partir del primero de junio los aeropuertos en Ecuador reanudarán, aunque en menor medida, los vuelos comerciales, de acuerdo a una disposición del Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE).

Hasta el momento se ha autorizado el 30 por ciento de las frecuencias habitualmente permitidas en cada aeropuerto, y se exigirá a los viajeros que deseen volar a Ecuador el requisito de presentar una prueba PCR con resultado negativo, tomada en el lapso de 72 horas previas al vuelo.

Prado considera que esta medida limitará el numero de viajeros y que no en todos los países del mundo están disponibles esos test y concluye que "no podemos pedir algo que no va a funcionar".

PÉRDIDAS

Pese a que Ecuador ha emprendido un proceso de desescalada de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, que se iniciaron a mediados de marzo, la reactivación del sector turístico aún va a tardar.

Prado reconoce que "no se reactivará el próximo mes, estamos en proceso de cómo caminará la situación" y por tanto, aseguró, los esfuerzos están encaminados a traer ecuatorianos que deseen regresar del exterior, cumpliendo con los protocolos establecidos por el COE.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2020, comenzaron a operar en el país seis nuevas líneas aéreas, entre ellas Air-France, y se abrieron vuelos directos con Toronto (Canadá), entre otras rutas.

Los nuevos destinos impulsaron el crecimiento del 4 por ciento en el número de pasajeros que viajaron al país durante 2019, indicador que este año tendrá una brusca caída a causa de la pandemia.

El ministerio de Turismo aún no tiene cifras definitivas del impacto del coronavirus pero calcula que los primeros quince días de marzo, cuando empezó el estado de excepción por COVID-19, se perdieron "236 millones de dólares en facturación real".

"Eso es en base a facturación en turismo, todo lo que pertenece al catastro del turismo, alojamiento, alimentos y bebidas", destacó Prado sobre los servicios brindados internamente.

También están en juego 2.280 millones de dólares que ingresaban del extranjero en el rubro turismo.

"Nuestro aporte es del 2,24 al PIB y de eso quedará lo que conseguimos en enero, febrero y parte de marzo, y lo que consigamos a partir de julio. Vamos a tener una parada muy dura algunos meses", agregó la ministra.

EN BUSCA DEL TURISMO LOCAL

La actividad del ámbito del turismo va sólo por debajo de la industria camaronera y bananera, si no se tienen en cuenta las exportaciones de petróleo.

Ante la falta de liquidez, el Gobierno de Lenín Moreno creó el programa "Reactívate Ecuador", para apoyar con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la campaña "No Canceles Reprograma", para que aquellos viajes planificados no queden en el olvido.

La ministra precisa que con esta última iniciativa se busca que "esas reservas que se hicieron con un año de anticipación se reprogramen y sepan que el Ecuador les está esperando con los brazos abiertos".

El Gobierno de Moreno, que ha cumplido tres años en funciones, se había marcado el objetivo de impulsar el turismo para convertir el sector en una industria principal para Ecuador.

La ministra estima que en 2020 y 2021 se reactivará a mayor escala el turismo local, para luego dar paso a una expansión a nivel regional.

Ecuador reporta 3.275 muertes y 38.103 contagios de coronavirus.