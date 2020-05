Ducati confirma a Miller para 2021

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL/Archivo

Madrid, 27 may (EFE).- El fabricante italiano Ducati ha confirmado la firma del contrato como piloto oficial para la temporada 2021, con posibilidad de ampliar por una temporada más, del australiano Jack Miller, actualmente en la escudería Pramac.

Miller sorprendió a todos al pasar directamente desde Moto3 a MotoGP de la mano de Honda durante la temporada 2015 con apenas 20 años y como subcampeón de la más pequeña de las categorías y en 2018 firmó por su actual escudería Pramac, equipo con soporte de la fábrica de Borgo Panigale, y terminó la temporada pasada en octava posición de la clasificación general tras conquistar cinco podios a lo largo del año en Austin, Brno, Aragón, Australia y Valencia.

"Antes de nada quiero dar las gracias de corazón a Paolo Campinoti, Francesco Guidotti y todo el Pramac Racing Team por el gran apoyo que me han dado durante los dos años y medio que de momento hemos pasado juntos", señaló Miller en declaraciones al sitio web del campeonato, motogp.com.

"Es un honor poder continuar mi carrera en MotoGP con la marca de Borgo Panigale y me gustaría también agradecer a todo el equipo Ducati la confianza y el hecho de haberme dado esta increíble oportunidad. No veo el momento de empezar a correr este año. Estoy listo para asumir con todo el compromiso del mundo la responsabilidad de ser un piloto Ducati oficial en 2021", aseguró Jack Miller.