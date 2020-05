David Guetta participará en un acto para recaudar fondos para Nueva York

El popular DJ francés David Guetta. EFE/EPA/Piroschka van de Wouw/Archivo

Nueva York, 26 may (EFE).- El popular DJ francés David Guetta participará el próximo sábado en un acto junto con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, con el objetivo de recaudar fondos para la ciudad, una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

Guetta formará parte del evento en línea "United At Home NYC" con el que De Blasio, junto con su esposa Chirlane McCray pretenden aumentar los donativos a la ciudad de Nueva York para comprar material de protección para los trabajadores de servicios esenciales y otras necesidades.

"Me emociona anunciar que presentaré otra retransmisión en directo para recaudar fondos caritativos y ayudar en la batalla contra el virus", dijo en un comunicado el DJ y productor ganador de varios premio Grammy.

"Nueva York es una de mis ciudades favoritas y es un honor poder hacer algo para ayudar a la ciudad durante este difícil momento. Estamos planificando algo especial que puede disfrutarse desde nuestras casas por todo el mundo", agregó Guetta.

El artista señaló que como DJ, el público es lo más importante de cualquier show, y que "aunque no podamos estar juntos en un club o en un festival, podemos usar este momento para unirnos en nuevas formas y ayudar a los que más lo necesitan".

Por su parte, De Blasio dijo que "Nueva York se enfrenta al momento más complicado de la historia de la ciudad", pero que el apoyo recibido por todo el mundo ha ayudado a la metrópolis.

"Quizá no nos podamos unir físicamente, pero Nueva York permanece unido a través del arte y la música", agregó el alcalde.

La actuación de Guetta para apoyar a los neoyorquinos, que tendrá lugar a las 7 de la tarde tras el aplauso diario dedicado al personal médico, se produce después de otro concierto virtual del DJ el mes pasado en Miami que fue seguido por 25 millones de personas y que recaudó 750.000 dólares para ayudar en los esfuerzos para paliar la pandemia del coronavirus.

El evento podrá seguirse a través de las páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Twich del DJ, y junto a él participarán miembros de los servicios de emergencia y otros "invitados sorpresa".