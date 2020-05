Costa Rica califica como un riesgo la transmisión del COVID-19 en Nicaragua

Los datos oficiales indican que desde el 6 de marzo, cuando detectó su primer caso, Costa Rica contabiliza 984 casos positivos de COVID-19, de los cuales 639 ya se han recuperado, 335 tienen el virus activo y 10 han fallecido. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 27 may. (EFE).- El Gobierno de Costa Rica afirmó este miércoles que uno de los mayores riesgos sanitarios que enfrenta el país es el alto nivel de transmisión del COVID-19 en la vecina Nicaragua, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en la fase 4 de transmisión comunitaria.

"El principal riesgo sanitario que enfrenta Costa Rica es el alto nivel de transmisión que hay en Nicaragua", aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa diaria sobre la atención de la pandemia.

El ministro recordó que la OMS ya declaró que en Nicaragua hay una transmisión comunitaria y que cuando ello ocurre "se pierde la trazabilidad y la capacidad de tomar acciones directas", lo que facilita un incremento de los contagios.

Costa Rica comparte cerca de 300 kilómetros de frontera terrestre con Nicaragua e históricamente ha habido un flujo constante de migración nicaragüense en busca de trabajo, refugio y mejores condiciones de vida.

En Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, hay unos 400.000 nicaragüenses según datos oficiales, pero organizaciones de derechos humanos calculan la cifra en hasta un millón.

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua cuenta 2.687 casos y 598 fallecidos hasta el momento, pero el Gobierno de Daniel Ortega asegura que hay 759 personas contagiadas y 35 muertos.

El Gobierno nicaragüense ha incentivado actividades masivas y prácticamente no ha tomado medidas restrictivas frente a la pandemia, y ha publicado un "libro blanco" en el cual asegura que ha utilizado una estrategia similar a la de Suecia para no afectar la economía.

El ministro de Salud de Costa Rica aclaró que aunque la situación de Nicaragua es un riesgo, la población costarricense no debe creer que el riesgo interno desapareció, por lo que insistió en la necesidad de seguir aplicando las medidas preventivas y restrictivas vigentes.

Los datos del Ministerio de Seguridad indican que durante la pandemia ha rechazado en fronteras a 13.111 personas extranjeras, más del 90% de ellos en las fronteras con Nicaragua.

COSTA RICA SIGUE SIN TRANSMISIÓN COMUNITARIA

El ministro Salas afirmó que Costa Rica se mantiene sin transmisión comunitaria del virus, pues ha identificado los nexos epidemiológicos de casi todos los casos registrados hasta el momento, y que espera mantener esa condición al tiempo que se aplica una desescalada de las medidas restrictivas.

Los datos oficiales indican que desde el 6 de marzo, cuando detectó su primer caso, Costa Rica contabiliza 984 casos positivos, de los cuales 639 ya se han recuperado, 335 tienen el virus activo y 10 han fallecido.

En la actualidad hay solo 12 personas hospitalizadas, de las cuales 2 están en cuidados intensivos.

"Tenemos que seguir concentrados en nuestro trabajo. Existe una enorme responsabilidad de la población nuestra si queremos que Costa Rica siga libre de transmisión comunitaria", declaró Salas.

El ministro reconoció que con la reapertura de actividades económicas es difícil mantener las cifras de menos de diez casos diarios Costa Rica ha registrado la mayor parte de esta pandemia.

Este miércoles Costa Rica sumó 28 casos nuevos, de los cuales 18 ya estaban previamente en cuarentena debido a que eran contactos cercanos de personas positivas, lo que según el ministro refleja el trabajo preventivo que realiza el sistema de salud.

El próximo lunes está previsto que Costa Rica comience la segunda de cuatro etapas de un plan de desescalada de las medidas restrictivas a actividades económicas.

La primera fase comenzó el 16 de mayo con mayor flexibilidad de horarios y reapertura gradual de varias actividades económicas que deben cumplir con un estricto protocolo sanitario.