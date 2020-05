Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Estados Unidos incluye a China, de nuevo, en la lista de sanciones; Lagarde no es optimista y hay mucho más estímulo en camino.

Sanciones, amenazas

No hay señales de que las tensiones entre Estados Unidos y China vayan a disminuir a corto plazo. La Cámara de Representantes está preparada para dar el paso final a la legislación que sancionaría a cargos chinos por abusos de derechos humanos contra la minoría uigur del país y miembros de otros grupos musulmanes en la región de Xinjiang. El presidente Donald Trump aún no ha confirmado que firmaría el proyecto de ley aprobado por el Senado a principios de este mes. El presidente también está tratando de aumentar la presión a Pekín sobre la represión en Hong Kong, diciendo que su Administración actuará “con mucha fuerza”. China dijo que tomaría represalias si hubiera interferencia en sus asuntos internos.

Pesimismo de Lagarde

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó un panorama sombrío para la economía de la región esta mañana, al pronosticar que la producción probablemente se reducirá entre un 8% y un 12% este año, y agregó que las estimaciones de una leve desaceleración están “desactualizadas“. Esta mañana, la Comisión Europea parece haber dado un gran paso adelante en la lucha contra la recesión al proponer 500.000 millones de euros en subvenciones a los Estados miembros más afectados por el brote -no llega a ser eurobonos- y otros 250.000 millones de euros en préstamos. La propuesta probablemente iniciará semanas de negociaciones entre los estados miembros hasta que se pueda llegar a un acuerdo.

Después de Covid, el diluvio

Hablando de gastos de recuperación, Japón presentará un nuevo paquete de estímulo de más de US$1 billón, la segunda medida de este tipo en un mes. EE.UU. registró el crecimiento más lento en casos confirmados desde marzo, con el anuncio de planes para más pruebas. Nueva York solicita autorización para emitir deuda por hasta US$7.000 millones a fin de compensar los ingresos perdidos debido a la pandemia. Además del paquete europeo que se está debatiendo, Francia y Alemania están aumentando las medidas de estímulo a nivel nacional.

Mercados repuntan

A los inversores de renta variable mundial les gusta el enorme gasto de los Gobiernos, junto con la mitigación de la pandemia, mientras hacen la vista gorda ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,4%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,0% más alto. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 1% a las 5:55 am, hora del este. Los futuros del S&P 500 avanzaban firmemente en territorio positivo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,698% y el petróleo se deslizaba.

También hoy...

El índice de manufactura de la Fed de Richmond para mayo sale a las 10:00 am. El libro Beige de la Fed se publica a las 2:00 pm. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablan más tarde. El presidente Trump se reunirá con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, antes de asistir al lanzamiento de la primera misión tripulada de SpaceX.

