China asegura soja brasileña ante tensiones comerciales con EEUU

(Bloomberg) -- China está comprando soja brasileña en una señal de que el país asiático podría estar intentando asegurar suministros a medida que aumentan las tensiones comerciales con Estados Unidos.

El principal importador mundial de soja compró esta semana más de 10 cargamentos en Brasil, dijeron personas con conocimiento del asunto, que pidieron no ser identificadas debido a que las transacciones son de carácter privado. Si bien China ofertó por la soja estadounidense el martes, el miércoles los compradores estatales estuvieron ausentes del mercado, dijeron las personas.

Las tensiones entre EE.UU. y China han aumentado últimamente, ya que el presidente Donald Trump ha culpado a la nación asiática de engañar al mundo sobre la magnitud y el riesgo del brote de coronavirus. El miércoles, el secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, dijo que EE.UU. ya no puede certificar la autonomía política de Hong Kong con respecto a China, medida que podría provocar represalias.

“Incluso pese a que la soja brasileña es más cara este otoño, China está asegurando esta procedencia a través de lo que consideran el riesgo político en las ventas de soja/cereales de EE.UU.”, dijeron consultores de AgResource con sede en Chicago.

China se comprometió a comprar US$36.500 millones en productos agrícolas estadounidenses este año, un aumento de US$12.500 millones en comparación con los niveles de 2017, antes del comienzo de la guerra comercial. Las compras se están quedando muy atrás y, si bien las interrupciones por el virus en China a principios de este año obstaculizaron las compras, una moneda débil también ha hecho que los productos brasileños se vean más atractivos. El real es la moneda principal con el peor desempeño este año, aunque ha recuperado algo de terreno en las últimas dos semanas.

La mayoría de la soja que Brasil vendió a China fue para entrega en agosto y septiembre, dijeron las personas. Algunos comercializadores también citaron acuerdos para entrega en octubre.

Nota Original:China Is Securing Brazilian Soy With U.S. Trade Tensions Rising

©2020 Bloomberg L.P.