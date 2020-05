Bukele toma hidroxicloroquina y pide a la OMS revisar su uso contra el COVID-19

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ofrece declaraciones este martes, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 26 may (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que consume la hidroxicloroquina como "profilaxis" y pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise la decisión de sacarlo de los protocolos de atención al COVID-19.

"Yo lo voy a seguir usando, la gente que lo quiera utilizar, lo puede utilizar como profilaxis" y "solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo", dijo el mandatario salvadoreño en una conferencia de prensa.

Sostuvo que "muchos países grandes en el mundo lo están utilizando" porque "aparentemente sí tiene un efecto positivo" en el tratamiento de la enfermedad.

Pese a que él lo utiliza, el mandatario aseguró que la hidroxicloroquina fue sacada del protocolo de atención utilizado por El Salvador.

"Nosotros no vamos a ir en contra de la marea. Nuestro protocolo no incluye ya la hidroxicloroquina, lo tenía pero lo sacamos cuando dijeron que lo sacaramos", añadió.

No obstante, indicó que la hidroxicloroquina "no es un medicamento nuevo o una cosa gravísima", por lo que los médicos salvadoreños pueden seguir prescribiendo el medicamento.

El jefe de Estado salvadoreño recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y "la mayoría de líderes del mundo lo ocupan como profilaxis".

"Si bien lo hemos sacado de protocolo, porque la OMS dijo que había que sacarlo del protocolo, lo hemos dejado para profilaxis, para el que lo quiera utilizar como profilaxis, y lo hemos dejado también cuando el médico lo prescribe", sostuvo el presidente salvadoreño.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el lunes que el organismo detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19, al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento.

La decisión, una medida de cautela que podría ser revisada, se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con hidroxicloroquina, usada habitualmente contra la malaria.

En una cadena nacional de radio y televisión, el presidente aseguró que el país había adquirido 575 millones de dólares en hidroxicloroquina y azitromicina, pero este martes corrigió el dato y aclaró que la inversión fue de 575.000 dólares.

El Salvador registra 2.042 casos confirmados del coronavirus, 36 fallecidos y 1.502 pacientes sospechosos de contagio.